Τσακίρογλου: «Η Χρυσούλα Διαβάτη βρίσκεται σε μια κατατονία, είναι δύσκολα»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αποκαλύπτοντας τα νεότερα γύρω από την κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, υπογραμμίζοντας ότι θέλει να γίνει καλά.

«Έχω και το πρόβλημα της Χρυσούλας. Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος. Πάει καλύτερα, αλλά θέλει χρόνο. Έχουμε έναν άνθρωπο που την φροντίζει για κάτι, το οποίο δεν μπορώ εγώ. Έχω και την κόρη μου την οποία βοηθάει στα διαδικαστικά», δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

«Μιλάει, συνεννοούμαστε για κάποια πράγματα που θέλει, αλλά βρίσκεται σε μια κατατονία ακόμη λόγω έλλειψης κινητικότητας. Είναι δύσκολα τα πράγματα», εξομολογήθηκε ακόμα.

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