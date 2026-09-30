Έξι τραυματίες σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού - Ο ένας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο ξεκίνησε όταν κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι ατόμων. Τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας ενώ ένας εξ αυτών φέρει πιο σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Σημειώνεται ότι αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο που σημειώνεται τον τελευταίο ενάμιση μήνα στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα. Οι αρμόδιες Αρχές των φυλακών και η Αστυνομία διενεργούν έρευνα για τα αίτια της αιματηρής συμπλοκής.

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