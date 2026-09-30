Τέμπη: Καταπέλτης το βούλευμα για το «μπάζωμα» - Το σκεπτικό της παραπομπής Τριαντόπουλου

Σύμφωνα με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών, με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη ο πρώην υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος και τέσσερις ακόμη ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, όλοι ενήργησαν με πρόθεση από κοινού και κατόπιν συναπόφασής τους, για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ειδικότερα, το βούλευμα, ως προς τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Αγοραστό, αναφέρει, μεταξύ των άλλων, ότι κινήθηκαν και έδρασαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων και χωρίς να ζητήσουν τη συναίνεση - έγκριση των αρμοδίων δικαστικών αρχών.

Μάλιστα, σύμφωνα με το βούλευμα 203 σελίδων, οι εν λόγω δύο: « Είχαν δε ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμιτα στην εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, από την οποία προκύπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα ».

Υπενθυμίζεται, ότι μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο παραπέμπονται στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος, τέσσερα ακόμη πρόσωπα μεταξύ των οποίων είναι ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας.

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