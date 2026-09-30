Bloomberg: Η επιστολή Μητσοτάκη στη φον ντερ Λάιεν για το ενεργειακό -Τι ζητά η Ελλάδα από την ΕΕ

Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος που λαμβάνουν οι χώρες-μέλη της ΕΕ από τους δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς ζητά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με επιστολή του.

Αναφέρει το δημοσίευμα του Bloomberg

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος ενέργειας.

«Ήρθε η ώρα για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα υπερβαίνουν τις γενικές προτροπές που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας», δήλωσε ο Μητσοτάκης, μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη. Πρόσθεσε ότι απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με το θέμα.

Στην επιστολή του, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα μέλη της ΕΕ μέχρι ένα ορισμένο σημείο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενό της. Ο Μητσοτάκης πρότεινε επίσης ότι οι χώρες-μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ανέφερε η πηγή.

Τα σχόλια του Έλληνα πρωθυπουργού έρχονται καθώς οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ δέχονται πιέσεις να κάνουν περισσότερα για να υποστηρίξουν τους πολίτες που έχουν πιεστεί από τους υπερβολικά διογκωμένους λογαριασμούς. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η ΕΕ προειδοποίησε τα κράτη μέλη της για μια πιθανή κρίση τιμών ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας τους να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ζήτησης και τη συνέχιση της πλήρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους από τα τέλη του 2022 στις αρχές αυτού του μήνα. Το αυξανόμενο κόστος έχει αναδειχθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ, με ευρωπαϊκές εταιρείες να την κατηγορούν ότι υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις 15-16 Οκτωβρίου.

Η Ελλάδα λαμβάνει ήδη μέτρα για τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η επιδότηση της κυβέρνησης για το ντίζελ θα παραταθεί τον Οκτώβριο και θα αυξηθεί στα 15 λεπτά του ευρώ από 10 λεπτά του ευρώ. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να ανακοινώσει μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου μέτρα για τη διατήρηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το επίπεδο των 1,75 ευρώ ανά λίτρο που ήταν τον Απρίλιο.

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