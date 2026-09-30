Προχωρά η ανάπλαση της οδού Δημοκρατίας στον Λιμένα Χερσονήσου

Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας Λιμένα Χερσονήσου» πραγματοποιήθηκε με την ομόφωνη έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού από τη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Χερσονήσου. Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε κατά την 28η συνεδρίαση της Επιτροπής και αποτελεί το επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση του έργου.

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό κατατέθηκαν τέσσερις εμπρόθεσμες προσφορές. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών, όλες οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας ΜΑΡΜΙ Α.Ε., η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

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Το έργο αφορά την ανάπλαση τμήματος της οδού Δημοκρατίας, με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Αρχαίου Θεάτρου. Στις προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνονται η κατασκευή νέων πεζοδρομίων με υποδομές για την ασφαλή κίνηση πεζών και ΑμεΑ, η ανακατασκευή του οδοστρώματος, η εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτροφωτισμού LED, η δημιουργία χώρων πρασίνου με νέες φυτεύσεις και αρδευτικό δίκτυο, καθώς και η τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, όπως καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων και εσχάρες δέντρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 268.749,59 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

«Η ανάπλαση της οδού Δημοκρατίας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό έργο για τον Λιμένα Χερσονήσου» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Με συνέπεια και μεθοδικότητα προχωρούμε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την εικόνα, τη λειτουργικότητα και την καθημερινότητα της περιοχής. Ο Δήμος Χερσονήσου συνεχίζει να προωθεί έργα που βελτιώνουν τις υποδομές, ενισχύουν την προσβασιμότητα και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών».

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