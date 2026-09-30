Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κρήτη - Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι τις επόμενες ημέρες

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στην Κρήτη από τις επόμενες ώρες, με το σκηνικό να γίνεται ολοένα πιο φθινοπωρινό. Βροχές, κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες και ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να επηρεάσουν το νησί, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο τμήμα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανόλη Λέκκα, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη, η μεταβολή του καιρού ξεκινά από το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να διατηρηθεί τις επόμενες ημέρες, με την Πέμπτη να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες ημέρες.

Για σήμερα, Τετάρτη (30.09), προβλέπονται βροχές, με τα φαινόμενα να ενισχύονται από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ, οπότε δεν αποκλείονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας έως τους 21-22 βαθμούς Κελσίου.

Ισχυρά φαινόμενα την Πέμπτη

Ακόμη πιο έντονα αναμένονται τα καιρικά φαινόμενα την Πέμπτη (01.10), με ισχυρές και κατά διαστήματα συνεχείς βροχοπτώσεις, καταιγίδες και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Παράλληλα, οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7 έως 8 μποφόρ, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Την Παρασκευή (02.10) προβλέπεται πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων, ωστόσο η κακοκαιρία αναμένεται να επιστρέψει από το βράδυ, με την κορύφωση να τοποθετείται το Σάββατο (03.10). Βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται κατά διαστήματα, διατηρώντας την αστάθεια στο νησί.

Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Κυριακής (04.10), με την εξέλιξη και την ένταση των φαινομένων να επανεκτιμώνται από τους μετεωρολόγους με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

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