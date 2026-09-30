Δουδωνής για παραπομπή Τριαντόπουλου: Ποιος είναι τώρα για τα μπάζα κ. Φλωρίδη;

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Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Επικρατείας Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο σχολίασε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής.

Όπως επισημαίνει ο κ. Δουδωνής, ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο κατόπιν πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής και επιτίθεται στην κυβέρνηση λέγοντας ότι «την έκλεισε άρον άρον για τον ρίξει στα μαλακά».

Παράλληλα εξαπολύει τα πυρά του στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη αλλά και στην κυβέρνηση λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποιος είναι τώρα για τα μπάζα, κύριε Φλωρίδη; Ποιος είναι για τα μπάζα, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης»;

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