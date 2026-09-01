Ράνια Τζίμα: "Όσο μεγαλώνει η κόρη μου νιώθω περισσότερες τύψεις"

Η Ράνια Τζίμα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι αι αναφέρθηκε στην απαιτητική ισορροπία ανάμεσα στον ρόλο της παρουσιάστριας και εκείνον της μητέρας.

«Το MEGA είναι σαν το σπίτι μου. Σεξουαλική παρενόχληση εγώ στον εργασιακό χώρο δεν είχα ποτέ, προσεγγίσεις που μπορεί να γίνονται στον εργασιακό χώρο, προφανώς έχουν συμβεί γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι δουλεύουμε 12-14 ώρες την ημέρα και μπορεί αυτό να συμβεί μεταξύ μας. Δεν είναι και κακό να αρέσεις σε κάποιον, αρκεί αυτός ο κάποιος να μπορεί να καταλάβει όταν του πεις όχι. Ζητήματα μιας κάποιας σχετικής υποτίμησης και ειρωνείας στον αέρα, όχι μόνο από δημοσιογράφους αλλά και πολιτικούς, τα πρώτα χρόνια είχα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια σημείωσε: «Δεν είναι εύκολο γυρνώντας σπίτι να τα αφήνεις όλα πίσω και να είσαι μια χαρούμενη μαμά. Και πρέπει να πούμε την αλήθεια, γιατί μπορεί να μας παρακολουθούν μαμάδες που μπορεί να ακούσουν εμάς να τους λέμε ότι όλα γίνονται και γίνονται και καταπληκτικά, και να αισθάνονται και τύψεις που δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Δεν γίνεται πάντα, πολλές φορές δεν γίνεται. Υπάρχουν φορές που η δουλειά ακολουθεί στο σπίτι. Τα τηλέφωνα συνεχίζονται στο σπίτι. Υπάρχουν φορές που δεν έχεις το ψυχικό απόθεμα για να είσαι εκεί ακριβώς όπως θέλεις να είσαι. Είναι μια διαρκής μάχη. Όσο μεγαλώνει η κόρη μου νιώθω περισσότερες τύψεις γιατί είναι η Ελένη πιο εκφραστική».

Διαβάστε επίσης

The Voice Βουλγαρίας: Κριτής του σόου τραγούδησε στα ελληνικά... Σώτη Βολάνη

Μενιδιάτης: «Ο πατέρας μου έλεγε ότι αν ακολουθήσω τα δικά του χνάρια, δε θα πετύχω τίποτα»