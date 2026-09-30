Αλαλούμ με πτήση προς Τελ Αβίβ: Σήμανε αεροπειρατεία, απογειώθηκαν μαχητικά και ήταν καυγάς πιλότων!

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν το αεροσκάφος, ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία, εξέπεμψε διαδοχικά δύο διαφορετικά σήματα κινδύνου, προκαλώντας φόβους ακόμη και για πιθανή αεροπειρατεία.

Πρόκειται για την πτήση FZ1073, με περισσότερους από 150 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλινούς. Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό «7700», το διεθνές σήμα γενικής έκτακτης ανάγκης. Λίγο αργότερα, ωστόσο, ενεργοποιήθηκε και ο κωδικός «7500», ο οποίος χρησιμοποιείται για να δηλώσει αεροπειρατεία ή άλλη μορφή παράνομης παρέμβασης.

#FZ1073 from Dubai to Tel Aviv squawking 7700 en route to Tel Aviv.https://t.co/BI5p7bTPrw pic.twitter.com/7fUP8XwwP3 — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς την περιοχή, ενώ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και ανώτατους αξιωματικούς.

Για λίγη ώρα, το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο αεροσκάφος παρέμενε άγνωστο. Οι πληροφορίες ήταν αντικρουόμενες και οι αρχές απέφευγαν να αποκλείσουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο μέχρι να ολοκληρωθεί η προσγείωση και να γίνει έλεγχος στο αεροσκάφος.

Τελικά ήταν... τσακωμός πιλότων

Στη συνέχεια, όμως, άρχισε να ξεκαθαρίζει η εικόνα. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία, όπου τελικά προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ. Εκεί, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές ασφαλείας, αποκαλύφθηκε ότι ο συναγερμός δεν προκλήθηκε από αεροπειρατεία, αλλά από ένα σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλοτήριο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν τα σήματα κινδύνου και να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το αεροσκάφος βρισκόταν υπό παράνομη παρέμβαση.

Μέχρι την προσγείωση, πάντως, οι αρχές δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν με βεβαιότητα τι είχε συμβεί. Πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι μετά την προσγείωση θα πραγματοποιούνταν έλεγχος στο εσωτερικό του αεροσκάφους και θα εξεταζόταν το πλήρωμα, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Έτσι, αυτό που αρχικά προκάλεσε φόβους για αεροπειρατεία και κινητοποίησε ακόμη και ισραηλινά μαχητικά, κατέληξε, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, να αποδίδεται σε έναν καβγά μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στο ίδιο το αεροσκάφος.

Διαβάστε επίσης

Φορτηγό έφυγε ενώ ανεφοδίαζε Boeing 747!

Τουρκία: Φυλάκιση 19 μηνών στον κωμικό Ντενίζ Γκεκτάς για «εξύβριση» του Ερντογάν