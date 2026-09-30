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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συνελήφθη 24χρονος για τα εκατοντάδες χασισόδεντρα

συλληψη
clock 10:52 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην ταυτοποίηση και σύλληψη ενός 24χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη φυτεία κάνναβης που είχε εντοπιστεί σε δύσβατη περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, στα Χανιά. Ο 24χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και συνελήφθη, μετά την αξιοποίηση στοιχείων και ευρημάτων από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και της νομοθεσίας που αφορά το πλαίσιο και τις διαδικασίες επιστροφής πολιτών τρίτων χωρών.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν αστυνομικοί του ΤΑΕ Χανίων, αξιοποιώντας πληροφορίες, εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον Αποκόρωνα μια οργανωμένη φυτεία με συνολικά 770 δενδρύλλια κάνναβης. 

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