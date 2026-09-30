Ασφαλτοστρώσεις στην οδό Εμμανουήλ Τσικαλάκη στον Κατσαμπά

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Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον παραπάνω προγραμματισμό, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί η οδός Εμμανουήλ Τσικαλάκη στην περιοχή του Κατσαμπά, στην 2η Δημοτική Κοινότητα, από τη συμβολή με την Λ. Στ. Καζαντζίδη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Καστοριάς.

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Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, σήμερα ξεκινούν οι εργασίες προετοιμασίας και καθαρισμού της οδού, τις οποίες θα ακολουθήσουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογες εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στις οδούς Παπαπέτρου Γαβαλά στην 4η Δημοτική Κοινότητα και στην Ορακίων, στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού.

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