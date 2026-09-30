ΤΕΤ.30 Σεπ 2026 13:35
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ασφαλτοστρώσεις στην οδό Εμμανουήλ Τσικαλάκη στον Κατσαμπά

ασφαλτοστρωση
clock 11:12 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον παραπάνω προγραμματισμό, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί η οδός Εμμανουήλ Τσικαλάκη στην περιοχή του Κατσαμπά, στην 2η Δημοτική Κοινότητα, από τη συμβολή με την Λ. Στ. Καζαντζίδη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Καστοριάς.

Ασφαλτόστρωση

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, σήμερα ξεκινούν οι εργασίες προετοιμασίας και καθαρισμού της οδού, τις οποίες θα ακολουθήσουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογες εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στις οδούς Παπαπέτρου Γαβαλά στην 4η Δημοτική Κοινότητα και στην Ορακίων, στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού.

Διαβάστε επίσης:

Δήμος Αγίου Βασιλείου: Ζητάει ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ για μαθητές πυρόπληκτων περιοχών

Ο Δήμος Ηρακλείου ενισχύει οικονομικά τους πληγέντες από την πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ασφαλτόστρωση Δημος Ηρακλειου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis