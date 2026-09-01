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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στη Λότζια οι δημόσιοι υπάλληλοι για μισθούς και ελλείψεις στις υπηρεσίες

δημόσιο
clock 07:47 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κινητοποίηση προχωρούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης της ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.

Οι εργαζόμενοι έχουν δώσει ραντεβού στις 13:30, στην οδό 25ης Αυγούστου, έξω από τη Λότζια, προκειμένου να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες του νομού, αλλά και τα μισθολογικά ζητήματα που απασχολούν τους δημοσίους υπαλλήλους.

Μετά την κινητοποίηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σε αίθουσα του Δήμου Ηρακλείου, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στις δημόσιες υπηρεσίες.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι μισθοί, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, το στεγαστικό πρόβλημα των νεοδιόριστων δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και τα σοβαρά κτιριακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν υπηρεσίες του νομού.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο κινητοποιήσεων της ΑΔΕΔΥ για ενίσχυση και στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, μισθολογική αναβάθμιση και βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

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