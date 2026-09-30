ΗΠΑ: Σκληραίνουν τις κυρώσεις κατά της Κούβας - Νέοι περιορισμοί στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη την αυστηροποίηση των κυρώσεων σε βάρος της Κούβας, επιβάλλοντας νέους περιορισμούς στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με το νησί της Καραϊβικής, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών που αφορούν τον αναπτυσσόμενο ιδιωτικό τομέα.

Οι νέες κυρώσεις επικαιροποιήθηκαν από την Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών και προβλέπουν την απαγόρευση χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ακόμη και «έμμεσων», με κουβανικές οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οντότητες που συνδέονται με τον μηχανισμό ασφαλείας της Κούβας και τον GAESA, τον όμιλο που ελέγχεται από τον κουβανικό στρατό.

Παράλληλα, η OFAC καταργεί την εξουσιοδότηση που ίσχυε από το 2024 και επέτρεπε σε αμερικανικές τράπεζες να διεκπεραιώνουν πληρωμές σε δολάρια στις οποίες εμπλεκόταν η Κούβα, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η προέλευση όσο και ο προορισμός των χρημάτων βρίσκονταν εκτός ΗΠΑ και δεν συμμετείχε Αμερικανός υπήκοος. Πρόκειται για τις λεγόμενες «U-Turn transactions».

Οι νέοι κανονισμοί καταργούν επίσης την εξουσιοδότηση που επέτρεπε σε αμερικανικές τράπεζες να ανοίγουν και να διατηρούν λογαριασμούς στο όνομα Κουβανού υπηκόου που δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας στον ιδιωτικό τομέα.

Η πρόσβαση στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα για τους κουβανούς επιχειρηματίες είχε εγκριθεί το 2024, επί προεδρίας του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν (2021-2025) στο πλαίσιο μέτρων για την υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα στη νήσο της Καραϊβικής.

Κούβα: Αντιδράσεις για τη σκλήρυνση των αμερικανικών κυρώσεων - "Επιπλέον εμπόδια για τον ιδιωτικό τομέα"

«Τα νέα μέτρα αποκλεισμού έχουν σκοπό να εμποδίσουν τη διαδικασία οικονομικών μετασχηματισμών σε εξέλιξη», σχολίασε ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, αναφερόμενος στο ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την λεγόμενη οικονομία της αγοράς, που άρχισε να εφαρμόζει η Αβάνα τον Ιούνιο. Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τραμπ επιτίθεται έτσι «ανοικτά τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα, παρότι ορισμένοι αμερικανοί αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν ότι θέλουν να βοηθήσουν να αναπτυχθεί» η ιδιωτική πρωτοβουλία στην Κίνα, πρόσθεσε ο ΥΠΕΞ.

El gobierno de EEUU emitió otra oleada de medidas de bloqueo contra el pueblo cubano.







Entre ellas, eliminan los intercambios pueblo a pueblo y limitan aún más los académicos e investigativos.







También, se refuerzan las prohibiciones para que entidades privadas de Cuba realicen… pic.twitter.com/wTbq5uNpX1 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 29, 2026





Για τον Ονιέλ Ντίας, σύμβουλο του ιδιωτικού τομέα στην Κούβα, «το μέτρο αυτό εγείρει επιπλέον εμπόδια για την επιτυχία» του ιδιωτικού τομέα καθώς «αποκλείει κάθε επιλογή τραπεζικής σύνδεσης, έστω της ελάχιστης δυνατής, με τις ΗΠΑ».

Ο ειδικός εκφράζει την ανησυχία πως εξαιτίας της σκλήρυνσης των μέτρων «μη αμερικανικές τράπεζες» θα κάνουν πιο αυστηρές τις δικές τους διαδικασίες και αυτό θα γεννούσε κι άλλες «δυσκολίες για τη διαδικασία πληρωμής αγορών στο εξωτερικό που κάνει ο ιδιωτικός τομέας, στον οποίο βασίζεται μια ολόκληρη διαδικασία εισαγωγής βασικών διατροφικών προϊόντων και καυσίμων». Η πολιτική μέγιστης πίεσης που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον σε βάρος της Αβάνας συμπίπτει με άνοδο άνευ προηγουμένου των εισαγωγών από τις ΗΠΑ, που κάνει ο ιδιωτικός τομέας και μεγεθύνεται.

Σύμφωνα με δεδομένα των αμερικανικών αρχών, η Κούβα εισήγαγε τον Ιούλιο εμπορεύματα αξίας 149 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσού που είναι το υψηλότερο από το 1992. Μεταξύ του Ιανουαρίου και του Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, οι αγορές είχαν ανέλθει σε 674 εκατομμύρια δολάρια -- ποσό ίσο με το σύνολο των κουβανικών εισαγωγών το 2025.

Οι νέοι κανονισμοί που ανακοίνωσε η OFAC χθες μειώνουν ακόμη τις κατηγορίες επιτρεπόμενων ταξιδιών στην Κούβα επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017) για τους Αμερικανούς. Τα ταξίδια πολιτισμικών ανταλλαγών που αποκαλούνται «people-to-people» και οι διασκέψεις ή συναντήσεις για επαγγελματικούς σκοπούς υπόκεινται πλέον σε κυβερνητική έγκριση.

Μετά την επιστροφή του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου Τραμπ στην εξουσία το 2025, η ήδη τεταμένη σχέση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αβάνα μπήκε σε τροχιά περαιτέρω όξυνσης. Ο αμερικανός πρόεδρος διατείνεται ότι η Κούβα, 150 χιλιόμετρα από τα παράλια στη Φλόριντα, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ κι έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι «θα πάρει» τον έλεγχο της νήσου.

Η Ουάσιγκτον, που δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στον γείτονα και ιδεολογικό εχθρό της, επιβάλλει από τον Ιανουάριο de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, βυθίζοντας τη σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση.

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