Κρήτη: Πιστόλι και καραμπίνα στο σπίτι 65χρονης

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Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, 65χρονη Ελληνίδα κατηγορούμενη για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα οι αστυνομικοί με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρέθυμνης, πραγματοποιήσαν έρευνα στο σπίτι της σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -1- πιστόλι -1- κυνηγετικό όπλο, -2-γεμιστήρες και 96 φυσίγγια.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

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