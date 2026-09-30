Ηράκλειο: Μεταλλική περίφραξη δίπλα στον καταυλισμό για αποφυγή νέας χωματερής

Συνεχίζονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου οι παρεμβάσεις με την τοποθέτηση περιφράξεων ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία ανεξέλεγκτων χωματερών και η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η τελευταία παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της ΔΕΠΑΝΑΛ, έγινε σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Αγίου Αρτεμίου στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού πλησίον της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου και του καταυλισμού των Ρομά με την τοποθέτηση μεταλλικών περιφράξεων.

Image

Υπενθυμίζεται ότι η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε κάδους, πεζοδρόμια και άλλους κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται.

Image

Για την απομάκρυνσή τους, οι πολίτες μπορούν να αξιοποιούν την ψηφιακή εφαρμογή του Δήμου Ηρακλείου η οποία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν τη δημιουργία αιτήματος για τον προγραμματισμό ραντεβού, να επισημάνουν σε χάρτη σημείο με ογκώδη αντικείμενα και να επισυνάψουν σχετική φωτογραφία, καθώς και να ενημερωθούν για τα προκαθορισμένα σημεία αποκομιδής ογκωδών και τις ώρες της αποκομιδής. Παράλληλα, μπορούν να επικοινωνούν και τηλεφωνικά στη γραμμή 6932345540, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 09:00-14:00.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Τούμπαρε το αυτοκίνητο - Αναζητείται ο οδηγός, συνελήφθησαν οι φίλοι του

Ηράκλειο: Οι αλυσίδες στο σχολείο και η αντίδραση της Διεύθυνσης

Ασφαλτοστρώσεις στην οδό Εμμανουήλ Τσικαλάκη στον Κατσαμπά