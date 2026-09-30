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Ηράκλειο: Μεταλλική περίφραξη δίπλα στον καταυλισμό για αποφυγή νέας χωματερής

περιφραξη
clock 11:40 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου οι παρεμβάσεις με την τοποθέτηση περιφράξεων ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία ανεξέλεγκτων χωματερών και η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η τελευταία παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της ΔΕΠΑΝΑΛ, έγινε σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Αγίου Αρτεμίου στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού πλησίον της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου και του καταυλισμού των Ρομά  με την τοποθέτηση μεταλλικών περιφράξεων.

περιφραξη

Υπενθυμίζεται ότι η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε κάδους, πεζοδρόμια και άλλους κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται.

περιφραξη

Για την απομάκρυνσή τους, οι πολίτες μπορούν να αξιοποιούν την ψηφιακή εφαρμογή του Δήμου Ηρακλείου η οποία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν τη δημιουργία αιτήματος για τον προγραμματισμό ραντεβού, να επισημάνουν σε χάρτη σημείο με ογκώδη αντικείμενα και να επισυνάψουν σχετική φωτογραφία, καθώς και να ενημερωθούν για τα προκαθορισμένα σημεία αποκομιδής ογκωδών και τις ώρες της αποκομιδής. Παράλληλα, μπορούν να επικοινωνούν και τηλεφωνικά στη γραμμή 6932345540, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 09:00-14:00.

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