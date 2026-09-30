Θεσσαλονίκη: Μπαράζ καταγγελιών για την παράνομη ογκολογική κλινική – «Ζητούσε 12.000 ευρώ για 3-4 χημειοθεραπείες»

Περίπου 300 ασθενείς νοσηλεύονται στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, στην οποία οι επιθεωρητές της ΕΑΔ διαπίστωσαν ότι περιλαμβάνει και ογκολογικό τμήμα, που λειτουργούσε από το 2021 χωρίς νόμιμη άδεια.

Έτσι, η εισήγηση των ελεγκτικών αρχών, της ΕΑΔ συγκεκριμένα, για να ανασταλεί οριστικά η λειτουργία της κλινικής δεν αποτελεί ένα τόσο εύκολο εγχείρημα, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπλέξιμο. Δεν είναι μία απλή περίπτωση. Υπάρχουν 300 άνθρωποι, τους οποίους πρέπει να δούμε τι θα τους κάνουμε, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό το πραγματικό δεδομένο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, την οποία παραχώρησε ο υπουργός Υγείας.

Την ίδια στιγμή, ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιος Ζαμάνης, έχει δώσει κατεπείγουσα εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, προκειμένου να ελεγχθούν επισταμένως όλες οι κλινικές του ιδίου ιδιοκτήτη, δηλαδή του ιδιοκτήτη της επίμαχης ιδιωτικής κλινικής της Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω κλινική ανήκει σε μία πολύ γνωστή οικογένεια της Λάρισας, πόλη στην οποία η συγκεκριμένη ιδιοκτησία λειτουργεί μία ιδιωτική νευροψυχιατρική κλινική, μία ιδιωτική παθολογική κλινική στη Λαμία κ.ά.

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την κλινική



Την ίδια ώρα, δεν σταματούν οι καταγγελίες για τη λειτουργία της κλινικής, με συγγενείς ασθενών να προχωρούν σε σειρά αποκαλυπτικών μαρτυριών.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι συνθήκες νοσηλείας, η στελέχωση, η φαρμακευτική αγωγή, αλλά και η λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Να σημειωθεί πως σήμερα σφραγίστηκε και δεύτερη ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

«12.000 ευρώ για 3-4 συνεδρίες» - «Δεν επαρκούσε το προσωπικό, τάιζα εγώ τη μητέρα μου»



Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για τρεις έως τέσσερις συνεδρίες μέσα σε έναν χρόνο.

«Μου ζητούσε για όλο τον χρόνο -που είναι 3-4 συνεδρίες- 12 χιλιάρικα» αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αφορούσε την αμοιβή του γιατρού, τα φάρμακα και το κρεβάτι.

Γιος πρώην ασθενούς υποστηρίζει ότι το προσωπικό δεν επαρκούσε για την καθημερινή φροντίδα των ασθενών και αναγκαζόταν ο ίδιος να φροντίζει τη μητέρα του.

«Να φανταστείτε ότι τη μητέρα μου τις περισσότερες φορές την τάιζα εγώ» ανέφερε στην ΕΡΤ, καταγγέλλοντας παράλληλα προβλήματα στη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής της.

Άλλος συγγενής περιγράφει μια διαφορετική, αλλά εξίσου σοβαρή εμπειρία. Όπως υποστηρίζει, είχε μεταφέρει τη μητέρα του στην κλινική για φυσικοθεραπεία και περίπου 20 ημέρες αργότερα κλήθηκε να την παραλάβει σε πολύ βαριά κατάσταση.

«Δεν πάει καλά η μητέρα, να την πάρετε, να την πάτε σε ένα νοσοκομείο», υποστηρίζει ότι του είπαν. Όπως περιγράφει, η γυναίκα βρισκόταν σε κώμα, ενώ το πόρισμα έκανε λόγο για αφυδάτωση. Είκοσι ημέρες μετά άφησε την τελευταία της πνοή. Ανάλογες αναφορές υπάρχουν και σε διαδικτυακές αξιολογήσεις.

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