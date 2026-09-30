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ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Ανοίγει το απόγευμα το τμήμα Νεάπολη - Αγιος Νικόλαος

βοακ κολωνακια
clock 10:38 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σήμερα Τετάρτη 30/09/2026  και ώρα 17.00μ.μ. θα γίνει κανονικά η απόδοση της κυκλοφορίας στον νέο ΒΟΑΚ  στο τμήμα Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Aktor.

Η εταιρία ανακοινώνει επίσης ότι από σήμερα 30/09/2026 έως 10/10/2026 θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο της Παλαιάς Εθνικής Οδού περιμετρικά της γέφυρας  Ξηροποτάμου  για εργασίες στη γέφυρα Τ5.

Όλα τα οχήματα θα εξυπηρετούνται κανονικά μέσου του  Β.Ο.Α.Κ.

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