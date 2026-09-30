ΒΟΑΚ: Ανοίγει το απόγευμα το τμήμα Νεάπολη - Αγιος Νικόλαος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σήμερα Τετάρτη 30/09/2026 και ώρα 17.00μ.μ. θα γίνει κανονικά η απόδοση της κυκλοφορίας στον νέο ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Aktor.

Η εταιρία ανακοινώνει επίσης ότι από σήμερα 30/09/2026 έως 10/10/2026 θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο της Παλαιάς Εθνικής Οδού περιμετρικά της γέφυρας Ξηροποτάμου για εργασίες στη γέφυρα Τ5.

Όλα τα οχήματα θα εξυπηρετούνται κανονικά μέσου του Β.Ο.Α.Κ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεωργιάδης για Βενιζέλειο: «Ντροπή για την τοξικότητα και τις κατασκευασμένες AI εικόνες»

Κρήτη: Τούμπαρε το αυτοκίνητο - Αναζητείται ο οδηγός, συνελήφθησαν οι φίλοι του

Τέμπη: Η επόμενη ημέρα για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις - Νέο μέτωπο για την κυβέρνηση











