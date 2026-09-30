ΕΛΜΕ Ηρακλείου: Παράσταση διαμαρτυρίας για εκπαιδευτικά ζητήματα

Παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου πραγματοποιεί σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 14:00, η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, με βασικό θέμα τις πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών και τα προβλήματα που, σύμφωνα με την Ένωση, αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ αναφέρεται στις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς, τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές, αλλά και το κόστος στέγασης για αναπληρωτές και νεοδιόριστους. Παράλληλα, εκφράζει τη συμπαράστασή της σε πέντε εκπαιδευτικούς της ΕΛΜΕ Πειραιά, που καλούνται σε πειθαρχικό συμβούλιο.

Μεταξύ των αιτημάτων που θέτει είναι οι μαζικοί διορισμοί και η κάλυψη των κενών, η βελτίωση των σχολικών κτιρίων, αυξήσεις στους μισθούς και η διασφάλιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Η ΕΛΜΕ ζητά επίσης από τη ΔΙΔΕ Ηρακλείου να δοθεί οδηγία για τη διοργάνωση δίωρων αντιφασιστικών δράσεων στα σχολεία ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΜΕ:

Το Δ.Σ της ΕΛ.Μ.Ε Ηρακλείου καλεί τις/τους συναδέλφους σε Μαζική Συμμετοχή στην Παράσταση Διαμαρτυρίας που οργανώνει στη ΔΙΔΕ την Τετάρτη (30/9) και ώρα 2μμ , με στόχο την Καταδίκη της Αντιλαϊκής Πολιτικής των Διώξεων, των Μισθών της Πείνας, της Αδιοριστίας, των πολλαπλών κενών, της κτιριακής εγκατάλειψης των σχολείων και της επίτασης των ταξικών φραγμών στη μόρφωση.

Εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και Αλληλεγγύη του στο διωκόμενο Συνταξιούχο συνάδελφό μας και στους τέσσερις εν ενεργεία συναδέλφους μας στην ΕΛ.Μ.Ε Πειραιά που καλούνται στο Πειθαρχικό (30/9), επειδή συμμετείχαν στους συλλογικούς αγώνες που αποφάσισαν τα συνδικαλιστικά τους όργανα (ΕΛ.Μ.Ε-ΟΛΜΕ-ΑΔΕΔΥ), για να προασπιστούν θεμελιώδεις μορφωτικές, εργασιακές και δημοκρατικές κατακτήσεις και δικαιώματα. Τονίζει ότι καλείται σε απολογία(!) στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός (!) και μάλιστα για δεύτερη φορά(!), με μια εντελώς παράνομη διαδικασία και ενώ έχει απαλλαγεί από τις δύο εκ των τριών κατηγοριών που του αποδίδουν

Πρόκειται για πειθαρχικές διώξεις που επιβεβαιώνουν την πολιτική βούληση της κυβέρνησης για περιστολή των συνδικαλιστικών και πολιτικών ελευθεριών και φίμωση του λαϊκού κινήματος, στο πλαίσιο της εφαρμογής μιας αντιλαϊκής πολιτικής δραματικής φτωχοποίησης των λαϊκών στρωμάτων, ακρίβειας, γενικευμένων ιδιωτικοποιήσεων, ανεργίας και λαϊκής εξαθλίωσης.

Το Δ.Σ της ΕΛ.Μ.Ε τονίζει ότι τα αυταρχικά μέτρα της Ποινικοποίησης των Αγώνων και των Διώξεων των αγωνιστών είναι άρρηκτα δεμένα με την αντιλαϊκή πολιτική της φτώχειας, της ακρίβειας και ανεργίας που έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί και συνολικά οι εργαζόμενοι να είναι οι πιο χαμηλόμισθοι στην Ευρώπη και οι μισθοί της πείνας να εξανεμίζονται το πρώτο 15/μερο, εξαθλιώνοντας τα λαϊκά στρώματα.

Στο ίδιο επίπεδο, η κυβέρνηση μειώνει δραματικά τα κονδύλια για την Παιδεία, όπως επιβεβαιώνουν οι ελάχιστοι διορισμοί (μόνο 5.529, ενώ τα κενά είναι 55.οοο!), τα πολλαπλά κενά, οι προσλήψεις αναπληρωτών με το… σταγονόμετρο, οι συγχωνεύσεις τμημάτων ειδικοτήτων και σχολείων, η υπολειτουργία των σχολείων και η κτιριακή εγκατάλειψή τους, όπως δραματικά αποτυπώνεται στα ειδικά σχολεία (ΕΕΕΕΚ-ΕΝΕΓΥΛ-Ειδικό Γυμνάσιο-Αλικαρνασσό κλπ), αλλά και στις σεισμόπληκτες περιοχές (πχ Αρκαλοχώρι)

Στις συνθήκες αυτές οι εκπαιδευτικοί –και κυρίως οι αναπληρωτές και νεοδιόριστοι-έρχονται αντιμέτωποι με το δυσβάστακτο κόστος των ενοικίων, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να βιώνουν αναξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης, είτε ακόμη και να οδηγούνται στην παραίτηση από το λειτούργημα που επέλεξαν και με φιλοτιμία και ευσυνειδησία θέλουν να υπηρετήσουν.

Eπίσης με αφορμή τα δύο πρόσφατα περιστατικά φασιστικών προκλήσεων στο Ηράκλειο που ως ΕΛΜΕ καταδικάσαμε, καλούμε εκ νέου τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναλαμβάνοντας και τις δικές της ευθύνες, ενόψει και της επετείου της 28ης Οκτωβρίου να δώσει οδηγία για την πραγματοποίηση 2ωρου αντιφασιστικών δράσεων στα σχολεία.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ- ΤΗΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ,

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Να Απαλλαγούν από κάθε κατηγορία οι Διωκόμενοι Συνάδελφοι μας στην ΕΛ.Μ.Ε Πειραιά:

Ο επί δύο χρόνια Συνταξιούχος Συνάδελφος και οι τέσσερις εν ενεργεία Αγωνιστές Εκπαιδευτικοί

Κάτω τα χέρια από τα συνδικαλιστικά δικαιώματα-Οι συνδικαλιστικές Ελευθερίες είναι Αδιαπραγμάτευτες.

Αυξήσεις στους μισθούς που θα καλύπτουν το κόστος της ζωής

Επιστροφή του 13ου και 14ου μισθου

Επανακατάκτηση όλων των οικονομικών, εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών κατακτήσεων που κατάργησαν τα μνημόνια

Μαζικούς Διορισμούς Μονίμων Εκπαιδευτικών -Κάλυψη τώρα όλων των κενών

Μονιμοποίηση των όλων των Αναπληρωτών και των Νεοδιορίστων, χωρίς Αξιολόγηση, με την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων, μετά την παρέλευση της διετίας από το διορισμό τους

Όχι στην Άρση της Μονιμότητας-Σταθερή και Μόνιμη δουλειά για όλους

Άμεση κάλυψη όλων κτιριακών αναγκών των σχολείων-Ανέγερση νέων, ασφαλών και σύγχρονων σχολικών κτιρίων

Κατοχύρωση της εργασιακής δημοκρατίας και των δημοκρατικών κατακτήσεων στους συλλόγους των εκπαιδευτικών

Κατάργηση όλου του αντιλαϊκού θεσμικού πλαισίου επίτασης των μορφωτικών ανισοτήτων (ΕΒΕ-Τράπεζα Θεμάτων-Εθνικό Απολυτήριο κλπ)

Κατάργηση των αντισυνδικαλιστικών νόμων Χατζηδάκη-Γεωργιάδη και των διατάξεων του Δ.Κ που ποινικοποιούν τη συλλογική πάλη

Καμία Ιδιωτικοποίηση της Εκπαίδευσης

Δημόσια-Δωρεάν-καθολική Παιδεία

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