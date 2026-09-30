Λήγει απόψε η προθεσμία για την επιστροφή ενοικίου - Τι πρέπει να διορθώσετε στο Ε1

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Μέχρι σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία για διορθώσεις στο Ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν την επιστροφή ενοικίου.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1, όπου δηλώνονται τα στοιχεία για την καταβολή των ενοικίων.

Όπως επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους κωδικούς 811-816 για την κύρια κατοικία και στους κωδικούς 817-822 για τη φοιτητική κατοικία.

Στα συγκεκριμένα πεδία πρέπει να αναγράφεται το συνολικό ποσό ενοικίων που καταβλήθηκε μέσα στο έτος και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Για παράδειγμα, εάν το μηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται στα 600 ευρώ, στο Ε1 πρέπει να δηλωθούν 7.200 ευρώ και όχι 600 ευρώ.

Όσοι άλλαξαν κατοικία μέσα στο έτος πρέπει να δηλώσουν το συνολικό ποσό που κατέβαλαν και για τις δύο κατοικίες. Απαραίτητη είναι επίσης η αναγραφή του αριθμού της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης.

Τρεις σημαντικές ημερομηνίες

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται η αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Η συνολική ετήσια ενίσχυση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ.

Έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, οι ενοικιαστές μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση, εφόσον εντοπίσουν λάθη ή ελλείψεις.

Στα τέλη Νοεμβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους.

Πώς υπολογίζεται το ύψος της επιστροφής

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου.

Για την κύρια κατοικία, το ανώτατο ποσό επιστροφής ανέρχεται στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τη φοιτητική κατοικία, το ανώτατο ποσό φτάνει επίσης τα 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Εάν ένα νοικοκυριό πληρώνει ενοίκιο τόσο για κύρια όσο και για φοιτητική κατοικία, μπορεί να λάβει επιστροφή και για τα δύο ακίνητα.

Πώς έχουν διαμορφωθεί τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους,

έως 35.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί,

έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί.

Με την διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων εκτιμάται ότι δικαιούχοι θα είναι πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

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