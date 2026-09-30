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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Στην 6η θέση της Ελλάδας και 429ος στον κόσμο σύμφωνα με την Opta

ΟΦΗ
clock 08:31 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σταθερά ψηλά στις ελληνικές ομάδες ο ΟΦΗ, σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της Opta. Η κρητική ομάδα διατηρεί την 6η θέση στην Ελλάδα με 78,7 βαθμούς και παραμένει 429η στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές ομάδες της κατάταξης.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην 1η θέση με βαθμολογία 86,9 στη νέα ενημερωμένη (29/9) κατάταξη  της βρετανικής εταιρείας στοιχημάτων Opta  (Opta Power Rankings), και καταλαμβάνει την 59η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, χωρίς μεταβολή στη θέση της.

Στη 2η θέση ακολουθεί ο Ολυμπιακός με βαθμολογία 86,7, καταλαμβάνοντας την 64η θέση παγκοσμίως, έχοντας υποχωρήσει κατά μία θέση, ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 3η θέση με βαθμολογία 85,1 και στην 102η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, επίσης με πτώση μίας θέσης.

Ο Παναθηναϊκός κατατάσσεται 4ος στην Ελλάδα με βαθμολογία 84,4 και βρίσκεται στην 121η θέση παγκοσμίως, χωρίς αλλαγή στην κατάταξή του.

Στην 5η θέση βρίσκεται ο Άρης με βαθμολογία 79,0, ανεβαίνοντας δύο θέσεις και φτάνοντας στην 404η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ο ΟΦΗ είναι 6ος με βαθμολογία 78,7 και βρίσκεται στην 429η θέση παγκοσμίως, χωρίς μεταβολή.

οφη opta

Ο Λεβαδειακός καταλαμβάνει την 7η θέση με βαθμολογία 76,9 και την 581η θέση παγκοσμίως, χωρίς αλλαγή. Στην 8η θέση βρίσκεται ο Ατρόμητος με βαθμολογία 75,8, έχοντας υποχωρήσει μία θέση και καταλαμβάνοντας την 677η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Κηφισιά βρίσκεται στην 9η θέση με βαθμολογία 75,3 και έχει σημειώσει άνοδο τεσσάρων θέσεων, φτάνοντας στην 725η θέση παγκοσμίως. Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται στη 10η θέση με βαθμολογία 74,4, έχοντας υποχωρήσει έντεκα θέσεις και καταλαμβάνοντας την 840ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Στην 11η θέση βρίσκεται ο Παναιτωλικός με βαθμολογία 74,2, έχοντας υποχωρήσει εννέα θέσεις και καταλαμβάνοντας την 858η θέση παγκοσμίως. Ο Ηρακλής 1908 είναι 12ος με βαθμολογία 74,0, έχοντας υποχωρήσει έξι θέσεις και βρίσκεται στην 883η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Καλαμάτα καταλαμβάνει την 13η θέση με βαθμολογία 73,3 και βρίσκεται στην 971η θέση παγκοσμίως, έχοντας υποχωρήσει πέντε θέσεις. 

Τέλος, ο Βόλος βρίσκεται στη 14η θέση με βαθμολογία 72,2, έχοντας υποχωρήσει τρεις θέσεις και καταλαμβάνοντας την 1.105η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.



Ο σχετικός πίνακας για την ελληνική Super League:

                                  Βαθμοί Παγκόσμια θέση    Μεταβολή θέσης

1.ΑΕΚ                             86,9    59                0

2.Ολυμπιακός               86,7    64               -1

3.ΠΑΟΚ                          85,1    102              -1

4.Παναθηναϊκός           84,4    121               0

5.Άρης                           79,0    404              +2

6.ΟΦΗ                          78,7    429               0

7.Λεβαδειακός              76,9    581               0

8.Ατρόμητος                 75,8    677              -1

9.Κηφισιά                      75,3    725              +4

10.Αστέρας Τρίπολης  74,4    840             -11

11.Παναιτωλικός           74,2    858              -9

12.Ηρακλής                   74,0    883              -6

13.Καλαμάτα                 73,3    971              -5

14.Βόλος                       72,2    1.105            -3

Στην κορυφή του κόσμου η Άρσεναλ

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Άρσεναλ με βαθμολογία 100,0, διατηρώντας την 1η θέση. Στη 2η θέση ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου με 99,3 βαθμούς, ενώ 3η είναι η Μάντσεστερ Σίτι με 98,8.

Η Μπαρτσελόνα καταλαμβάνει την 4η θέση με βαθμολογία 96,9 και η Λίβερπουλ την 5η με 96,0. Στην 6η θέση βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν με 95,7 βαθμούς, ενώ η Μπράιτον είναι 7η με 94,7.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην 8η θέση με βαθμολογία 94,3, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι 9η με 94,0. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει η Άστον Βίλα με 93,7 βαθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δέκα ομάδες διατηρούν αμετάβλητες τις θέσεις τους σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξη.

Ο σχετικός πίνακας στο top-10 του κόσμου

                                         Βαθμοί Παγκόσμια θέση    

1.Άρσεναλ                       100,0    1               

2.Μπάγερν Μονάχου    99,3    2    

3.Μάντσεστερ Σίτι       98,8    3    

4.Μπαρτσελόνα            96,9    4    

5.Λίβερπουλ                  96,0    5    

6.Παρί Σεν Ζερμέν       95,7    6    

7.Μπράιτον                   94,7    7    

8.Ρεάλ Μαδρίτης         94,3    8    

9.Μάντσεστερ Γιουν.   94,0    9    

10.Άστον Βίλα               93,7    10    

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