ΟΦΗ: Στην 6η θέση της Ελλάδας και 429ος στον κόσμο σύμφωνα με την Opta

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Σταθερά ψηλά στις ελληνικές ομάδες ο ΟΦΗ, σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της Opta. Η κρητική ομάδα διατηρεί την 6η θέση στην Ελλάδα με 78,7 βαθμούς και παραμένει 429η στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές ομάδες της κατάταξης.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην 1η θέση με βαθμολογία 86,9 στη νέα ενημερωμένη (29/9) κατάταξη της βρετανικής εταιρείας στοιχημάτων Opta (Opta Power Rankings), και καταλαμβάνει την 59η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, χωρίς μεταβολή στη θέση της.

Στη 2η θέση ακολουθεί ο Ολυμπιακός με βαθμολογία 86,7, καταλαμβάνοντας την 64η θέση παγκοσμίως, έχοντας υποχωρήσει κατά μία θέση, ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 3η θέση με βαθμολογία 85,1 και στην 102η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, επίσης με πτώση μίας θέσης.

Ο Παναθηναϊκός κατατάσσεται 4ος στην Ελλάδα με βαθμολογία 84,4 και βρίσκεται στην 121η θέση παγκοσμίως, χωρίς αλλαγή στην κατάταξή του.

Στην 5η θέση βρίσκεται ο Άρης με βαθμολογία 79,0, ανεβαίνοντας δύο θέσεις και φτάνοντας στην 404η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ο ΟΦΗ είναι 6ος με βαθμολογία 78,7 και βρίσκεται στην 429η θέση παγκοσμίως, χωρίς μεταβολή.

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Ο Λεβαδειακός καταλαμβάνει την 7η θέση με βαθμολογία 76,9 και την 581η θέση παγκοσμίως, χωρίς αλλαγή. Στην 8η θέση βρίσκεται ο Ατρόμητος με βαθμολογία 75,8, έχοντας υποχωρήσει μία θέση και καταλαμβάνοντας την 677η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Κηφισιά βρίσκεται στην 9η θέση με βαθμολογία 75,3 και έχει σημειώσει άνοδο τεσσάρων θέσεων, φτάνοντας στην 725η θέση παγκοσμίως. Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται στη 10η θέση με βαθμολογία 74,4, έχοντας υποχωρήσει έντεκα θέσεις και καταλαμβάνοντας την 840ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Στην 11η θέση βρίσκεται ο Παναιτωλικός με βαθμολογία 74,2, έχοντας υποχωρήσει εννέα θέσεις και καταλαμβάνοντας την 858η θέση παγκοσμίως. Ο Ηρακλής 1908 είναι 12ος με βαθμολογία 74,0, έχοντας υποχωρήσει έξι θέσεις και βρίσκεται στην 883η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Καλαμάτα καταλαμβάνει την 13η θέση με βαθμολογία 73,3 και βρίσκεται στην 971η θέση παγκοσμίως, έχοντας υποχωρήσει πέντε θέσεις.

Τέλος, ο Βόλος βρίσκεται στη 14η θέση με βαθμολογία 72,2, έχοντας υποχωρήσει τρεις θέσεις και καταλαμβάνοντας την 1.105η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.





Ο σχετικός πίνακας για την ελληνική Super League:



Βαθμοί Παγκόσμια θέση Μεταβολή θέσης



1.ΑΕΚ 86,9 59 0



2.Ολυμπιακός 86,7 64 -1



3.ΠΑΟΚ 85,1 102 -1



4.Παναθηναϊκός 84,4 121 0



5.Άρης 79,0 404 +2



6.ΟΦΗ 78,7 429 0



7.Λεβαδειακός 76,9 581 0



8.Ατρόμητος 75,8 677 -1



9.Κηφισιά 75,3 725 +4



10.Αστέρας Τρίπολης 74,4 840 -11



11.Παναιτωλικός 74,2 858 -9



12.Ηρακλής 74,0 883 -6



13.Καλαμάτα 73,3 971 -5



14.Βόλος 72,2 1.105 -3

Στην κορυφή του κόσμου η Άρσεναλ

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Άρσεναλ με βαθμολογία 100,0, διατηρώντας την 1η θέση. Στη 2η θέση ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου με 99,3 βαθμούς, ενώ 3η είναι η Μάντσεστερ Σίτι με 98,8.

Η Μπαρτσελόνα καταλαμβάνει την 4η θέση με βαθμολογία 96,9 και η Λίβερπουλ την 5η με 96,0. Στην 6η θέση βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν με 95,7 βαθμούς, ενώ η Μπράιτον είναι 7η με 94,7.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην 8η θέση με βαθμολογία 94,3, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι 9η με 94,0. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει η Άστον Βίλα με 93,7 βαθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δέκα ομάδες διατηρούν αμετάβλητες τις θέσεις τους σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξη.

Ο σχετικός πίνακας στο top-10 του κόσμου

Βαθμοί Παγκόσμια θέση

1.Άρσεναλ 100,0 1

2.Μπάγερν Μονάχου 99,3 2

3.Μάντσεστερ Σίτι 98,8 3

4.Μπαρτσελόνα 96,9 4

5.Λίβερπουλ 96,0 5

6.Παρί Σεν Ζερμέν 95,7 6

7.Μπράιτον 94,7 7

8.Ρεάλ Μαδρίτης 94,3 8

9.Μάντσεστερ Γιουν. 94,0 9

10.Άστον Βίλα 93,7 10

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