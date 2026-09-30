Euroleague: Για το 2χ2 ο Παναθηναϊκός απόψε κόντρα στη Βιλερμπάν





Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 21:15 (Novasports Prime), τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens, για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το 2/2 στη διοργάνωση, μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Παρί.



Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος τέθηκε οριστικά εκτός. Ο Ισπανός υπέστη μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό και, σύμφωνα με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αναμένεται να μείνει εκτός περίπου δέκα ημέρες.



Παράλληλα, εκτός πλάνων παραμένουν οι τραυματίες Κώστας Σλούκας, Μουσταφά Φαλ, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις και Κέντρικ Ναν. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αντίθετα, αναμένεται να είναι διαθέσιμος.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να βρει λύσεις χωρίς αρκετά βασικά στελέχη του. Η απουσία του Χουάντσο είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της δυνατότητάς του να προσφέρει μέγεθος, άμυνα και σουτ από την περιφέρεια.

Απέναντί του θα έχει μια Βιλερμπάν που έρχεται με αυτοπεποίθηση μετά τη νίκη της πρεμιέρας. Το παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή αποτελεί το πρώτο από τα δύο ματς της «διαβολοβδομάδας» στο ΟΑΚΑ, καθώς την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Μακάμπι

Το μήνυμα Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θέλει οι απουσίες να αποτελέσουν δικαιολογία. Έχει τονίσει ότι η ομάδα έχει προβλήματα, αλλά δεν πρόκειται να «κλάψει» γι' αυτά, ενώ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη διάθεση και την ψυχολογία των παικτών του.



Το ζητούμενο είναι ο Παναθηναϊκός να διαχειριστεί το περιορισμένο rotation και να διατηρήσει ένταση και στις δύο πλευρές του παρκέ, ειδικά απέναντι σε μια Βιλερμπάν που ξεκίνησε επίσης νικηφόρα.

Η Βιλερμπάν

Η γαλλική ομάδα μπήκε στη EuroLeague με νίκη 84-74 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στην πρεμιέρα ξεχώρισαν ο Μάικ Τζέιμς, με 19 πόντους και 4/5 τρίποντα, ο Πάτι Μιλς με 15 πόντους και ο Μαρκ-Όουεν Φότζο Ντάντα με 14 πόντους και 5 ασίστ. Στη ρακέτα υπάρχει επίσης ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Τζόελ Μπολομπόι.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα 94-87



Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός 91-93



Εφές - Ρεάλ 94-84



Φενέρ - Μπάγερν 100-76



Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-81



Αρμάνι - Βίρτους 87-85



Βαλένθια - Μπασκόνια 111-88



Παρί - Παρτίζαν 79-92

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

21:05 Μακάμπι - Μπεσίκτας



21:15 Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

Η βαθμολογία

1. Φενέρμπαχτσε 2-0 (+34)



2. Παρτίζαν 2-0 (+29)



3. Βαλένθια 2-0 (+25)



4. Ολυμπιακός 2-0 (+19)



5. Ντουμπάι 2-0 (+8)



6. Παναθηναϊκός AKTOR 1-0 (+19)



7. Βιλερμπάν 1-0 (+10)



8. Ζάλγκιρις 1-1 (+4)



9. Αναντολού Εφές 1-1 (+3)



10. Μπαρτσελόνα 1-1 (0)



11. Χάποελ Τελ Αβίβ 1-1 (-1)



12. Αρμάνι Μιλάνο 1-1 (-14)



13. Μπάγερν 1-1 (-22)



14. Μπεσίκτας 0-1 (-2)



15. Ερυθρός Αστέρας 0-2 (-7)



16. Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1 (-10)



17. Ρεάλ 0-2 (-11)



18. Βίρτους Μπολόνια 0-2 (-12)



19. Παρί 0-2 (-32)



20. Μπασκόνια 0-2 (-40)

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

19:00 Χάποελ - Ρεάλ Μαδρίτης



21:00 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές



21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός



21:45 Παρί - Ζάλγκιρις Κάουνας

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

20:00 Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα



20:45 Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι



21:00 Μπάγερν - Παρτίζαν



21:00 Βιλερμπάν - Βαλένθια



21:15 Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ



21:30 Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο

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