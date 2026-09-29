Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 91-93: Νίκη Πρωταθλητή Ευρώπης σε μυθικό ματς!

Ούτε η κούραση από τους δύο αγώνες στο ελληνικό Super Cup ούτε τα 2 μέτρα και 11 εκατοστά του Γιόνας Βαλαντσιούνας -εν τη απουσία του Μιλουτίνοφ- στάθηκαν αρκετά για ν’ αποτρέψουν τη 2η νίκη του Ολυμπιακού σε ισάριθμες αγωνιστικές στη νέα σεζόν της Euroleague. Μετά τη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός άλωσε και το Κάουνας, παρουσία του τετράκις πρωταθλητή ΝΒΑ Σακίλ Ο’Νιλ στα VIP, με 93-91, στον πρώτο από τους δύο αγώνες του κατά την πρώτη «διαβολοβδομάδα».

Χολ και Βαλαντσιούνας έδιναν μυθικές «μάχες» κάτω από τις δύο ρακέτες, με τον Μπράσουν να ευστοχεί για το 71-68. Ακολούθησε σερί 8-0 του Ολυμπιακού, με τους Μοντέρο, Εντιάι και Φουρνιέ να βγαίνουν μπροστά (71-76). Ακολούθησε ένα «τρελό» τετράλεπτο, με του Μπράουν και Τουμπέλις να βάζουν το ένα σπουδαίο σουτ μετά το άλλο, αλλά τον Ολυμπιακό να αντέχει. Με δύο καλάθια του Βεζένκοφ και δύο σπουδαία τρίποντα του Φουρνιέ, οι πρωταθλητές Ευρώπης πήραν προβάδισμα δύο πόντων (90-88), με 54 δευτερόλεπτα να απομένουν. Στην επίθεση των Λιθουανών, Ουλάνοβας και Βαλαντσιούνας αστόχησαν, με τον Γκριγκόνις να βγάζει τη μπάλα εκτός. Ο Μοντέρο με 2/2 βολές έκανε το 88-92, ο Μπράουν με τρίποντο στα τέσσερα δευτερόλεπτα μείωσε στον πόντο, με τον Φουρνιέ να πάει στη γραμμή. Έβαλε την πρώτη, έχασε τη δεύτερη, αλλά ο Βεζένκοφ πήρε το ριμπάουντ για να λήξει τη ματσάρα.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93

Διαιτητές: Πουκλ (Σλοβενία), Πέρεθ (Ισπανία), Καρντούμ (Κροατία)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Τόμας Μασιούλις): Μπράουν 20 (4), Έντουαρντς 16 (2), Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 19, Λο, Σλέβα, Βαλαντσιούνας 11 (1), Μπλάζεβιτς 4, Γκριγκόνις 9 (3), Μπουτκεβίτσιους 7 (1), Σιρβίντις 5 (1), Ουλανόβας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 4, Ουόρντ 10 (2), Μοντέρο 15, Βεζένκοφ 18, Παπανικολάου 2, Ντόρσεϊ 10 (1), Εντζάι 9, Χολ 1, Τζόουνς 5, Φουρνιέ 19 (2)