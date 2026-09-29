Ανθρωπότητα ή οικονομική μεταμόρφωση: Το "δίκοπο μαχαίρι" της ΑΙ κατά την Anthropic

Η Anthropic αναφέρει στο ενημερωτικό της δελτίο ενόψει της εισόδου της στο χρηματιστήριο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει την παγκόσμια οικονομία σε βαθμό μεγαλύτερο από εκείνον της εκβιομηχάνισης, του ηλεκτρισμού και του Διαδικτύου αλλά ταυτόχρονα αποτελεί «καταστροφικό ή υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα».



Η πορεία προς το χρηματιστήριο πάντως για την Anthropic δεν είναι εύκολη αφού η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρή ζημία 42 δισ. δολαρίων το 2025 και σχεδιάζει να δαπανήσει 518 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια για υποχρεώσεις που αφορούν cloud, υπολογιστική ισχύ και υποδομές, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο.





Το ενημερωτικό δελτίο περιγράφει πόσο απότομα αναπτύχθηκε η εταιρεία τον τελευταίο χρόνο — ενώ παράλληλα κατέγραφε ακόμη μεγαλύτερες ζημίες. Τα έσοδα αυξήθηκαν 12 φορές το 2025, φτάνοντας σχεδόν τα 4,6 δισ. δολάρια, ενώ η εταιρεία κατέγραψε λειτουργικές ζημίες άνω των 8 δισ. δολαρίων εξαιρουμένων απομειώσεων διαφόρων υποχρεώσεων που συνδέονταν κυρίως με προηγούμενες χρηματοδοτήσεις, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Η δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) η οποία θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε πάνω από 2 τρισ. δολάρια θα αξιοποιούσε την ταχύτατη άνοδο της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης η οποία δημιουργήθηκε μόλις πριν από πέντε χρόνια. Παράλληλα, θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο η Wall Street αποτιμά τις κορυφαίες εταιρείες AI, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνίστριας OpenAI.

Τα σχέδια αυτά έρχονται καθώς η Anthropic αντιμετωπίζει στοιχεία από τη δική της έρευνα που δείχνουν ότι ολοένα και πιο αυτόνομα μοντέλα AI μπορούν να συμπεριφέρονται με απρόβλεπτους και δυνητικά επιβλαβείς τρόπους, όπως να σαμποτάρουν κώδικα, να βοηθούν σε απάτες και να χειραγωγούν πληροφορίες σε ελεγχόμενες δοκιμές.





Οι αναφορές αυτές έχουν πλέον περάσει στη δημόσια συζήτηση, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με το πώς οι εταιρείες μπορούν να διατηρήσουν υπό έλεγχο τα ολοένα ισχυρότερα συστήματα, καθώς σπεύδουν να τα διαθέσουν εμπορικά.

Ο CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει ζητήσει από την παγκόσμια κοινότητα AI να επιβραδύνει τον ρυθμό με τον οποίο κυκλοφορούν νέες δυνατότητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες. Παρ’ όλα αυτά η Anthropic παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα το νέο μοντέλο Opus 5.5, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη δυναμική της OpenAI μετά την κυκλοφορία του GPT-6 Astra, ενόψει της δικής της αναμενόμενης IPO.

Το εργαστήριο AI δαπάνησε 7,33 δισ. δολάρια για υπολογιστική ισχύ και υποδομές πέρυσι, ποσό τριπλάσιο σε σχέση με το 2024, το οποίο αντιστοιχούσε σε περισσότερο από το μισό των συνολικών λειτουργικών εξόδων της, ύψους 12,65 δισ. δολαρίων.

Η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο είναι πιθανό να μετατεθεί για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, είχε μεταδώσει προηγουμένως το Reuters, επικαλούμενο πηγές. Η πώληση μετοχών θα έφερνε για πρώτη φορά δημόσιους επενδυτές σε μια κούρσα AI που μέχρι σήμερα χρηματοδοτείται από εταιρείες venture capital, κρατικά επενδυτικά ταμεία και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η αποτίμηση



Ο στόχος αποτίμησης της Anthropic είναι υπερδιπλάσιος από την εκτιμώμενη αποτίμησή της, ύψους 965 δισ. δολαρίων τον Μάιο. Η καθαρή ζημία των σχεδόν 42 δισ. δολαρίων περιλάμβανε μια λογιστική επιβάρυνση περίπου 34 δισ. δολαρίων, η οποία αντανακλούσε την αύξηση της εκτιμώμενης αξίας χρηματοδοτικών τίτλων που θα μπορούσαν τελικά να μετατραπούν σε μετοχές της Anthropic. Δεν επρόκειτο, δηλαδή, για χρήματα που δαπάνησε η εταιρεία για τη λειτουργία της.

Η Anthropic ανέφερε ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των εσόδων της προήλθε από δύο πελάτες πέρυσι. Στο πλαίσιο των παραγόντων κινδύνου, προειδοποίησε επίσης ότι πολλοί από τους μεγαλύτερους πελάτες της δεν δεσμεύονται από μακροπρόθεσμα συμβόλαια και θα μπορούσαν να μειώσουν ή να διακόψουν τις δαπάνες τους.

Στις 31 Δεκεμβρίου, η Anthropic διέθετε 20,28 δισ. δολάρια σε μετρητά, ταμειακά ισοδύναμα και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο. Η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο θα ακολουθούσε την πρόσφατη εντυπωσιακή IPO της SpaceX, η οποία αποτίμησε την εταιρεία του Ελον Μασκ στα 1,77 τρισ. δολάρια.

Οι μετοχές της SpaceX αυξήθηκαν κατά 19% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, στις 12 Ιουνίου, φτάνοντας τα 160 δολάρια, αλλά σήμερα διαπραγματεύονται περίπου στα 147 δολάρια πάνω από την τιμή των 135 δολαρίων στην οποία διατέθηκαν κατά την IPO.

Η πορεία αυτή ενδέχεται να κάνει τους επενδυτές πιο επιφυλακτικούς καθώς αξιολογούν τις ακόμη πολύ υψηλές αποτιμήσεις εταιρειών ταχείας ανάπτυξης. Οι μετοχές εταιρειών AI και κατασκευαστών chips έχουν υποχωρήσει πρόσφατα και η IPO της Anthropic θα αποτελέσει ένα ακόμη τεστ για το κατά πόσο ο ενθουσιασμός γύρω από την AI μπορεί να αντέξει σε αυστηρότερο έλεγχο, δεδομένων των φιλόδοξων προβλέψεων ανάπτυξης της εταιρείας.

Παρά ταύτα, η εισαγωγή της στο χρηματιστήριο αναμένεται να επισφραγίσει μία από τις ισχυρότερες χρονιές για τις IPO στις ΗΠΑ από το 2021, παρά τα υψηλά επιτόκια, την οικονομική αβεβαιότητα και τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις.

Η ΑΙ κούρσα τρισεκατομμυρίων δολαρίων



Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Anthropic παραμένει η OpenAI, καθώς οι δύο εταιρείες ανταγωνίζονται έντονα για εταιρικούς πελάτες, ταλέντο και επιρροή στην Ουάσιγκτον. Η OpenAI υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για IPO τον Ιούνιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο έως τις αρχές του 2027.

Η Anthropic ιδρύθηκε από ερευνητές που αποχώρησαν από την OpenAI μετά από διαφωνίες σχετικά με τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια της AI. Κυκλοφόρησε το πρώτο μεγάλο γλωσσικό της μοντέλο τον Μάρτιο του 2023 ανταγωνιζόμενη άμεσα την OpenAI.

Ανταγωνίζεται επίσης την xAI (επίσης εταιρεία του Ελον Μασκ που συγχωνεύτηκε με τη SpaceX), τη Google της Alphabet και τη Metα στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η πρώτη εταιρεία που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα δημιουργήσει σημεία αναφοράς για τις αποτιμήσεις στον κλάδο της AI και θα προσελκύσει επενδυτές που περιμένουν εδώ και χρόνια έναν καθαρό τρόπο να επενδύσουν στην τεχνολογία.

Η Amazon και η Google ήταν δύο από τους πρώτους βασικούς στρατηγικούς εταίρους της Anthropic. Και οι δύο εταιρείες έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στη startup, ενώ παράλληλα παρέχουν την απαραίτητη υποδομή cloud για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των μοντέλων Claude.

Η Anthropic έχει έρθει σε αντιπαράθεση με τον Λευκό Οίκο σχετικά με τη χρήση των εργαλείων της εταιρείας. Αυτό οδήγησε το Πεντάγωνο να αποκλείσει προσωρινά την Anthropic μια απόφαση που μπλοκαρίστηκε από Αμερικανό δικαστή τον Αύγουστο.

Πηγή: Naftemporiki.gr

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