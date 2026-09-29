Καύσιμα: Μέχρι τη Βόρεια Μακεδονία φτάνουν οι καταναλωτές για πιο φθηνή βενζίνη

Με τις τιμές των καυσίμων να «έχουν πάρει φωτιά», αρκετοί καταναλωτές, κυρίως από τις ακριτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κάνουν… «εξορμήσεις» στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Βόρειας Μακεδονίας, προς αναζήτηση φθηνότερης βενζίνης.

Με το diesel και την αμόλυβδη στην ελληνική αγορά να παραμένουν σταθερά πάνω από 2,20 ευρώ ανά λίτρο, στη Βόρεια Μακεδονία η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κοστίζει εκατό δηνάρια το λίτρο, δηλαδή 1,61 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με την ertnews.gr, αυτός είναι και ο λόγος που ολοένα και περισσότεροι οδηγοί από την Αξιούπολη, το Πολύκαστρο, την Ειδομένη, το Κιλκίς, αλλά και τα χωριά της Πέλλας, κυρίως από την πλευρά της Αριδαίας, μπαίνουν καθημερινά από το τελωνείο των Ευζώνων με κατεύθυνση τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Γευγελή, προκειμένου να φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους.

Ήδη, πληροφορίες από το τελωνείο, κάνουν λόγο για αύξηση της κίνησης το τελευταίο διάστημα κατά 20%, με τους Έλληνες οδηγούς να εξοικονομούν περίπου 25 ευρώ ανά γέμισμα.

Στη Βόρεια Μακεδονία, τέλος, έχει μπει πλαφόν μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου στην τιμή της αμόλυβδης, αλλά και του πετρελαίου κίνησης. Σε ό, τι αφορά τον ΦΠΑ, από 18% έχει πέσει στο 10%, ενώ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει μειωθεί κατά 3 δηνάρια.

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