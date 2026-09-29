Το ΙΤΕ επισκέφθηκε ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) επισκέφθηκε η Α.Ε. ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κ. Fang Qiu, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος από τετραμελή διπλωματική αντιπροσωπεία, καθώς και επιχειρηματική αντιπροσωπεία από κορυφαίες κινεζικές εταιρείες και οργανισμούς.

Τους επισκέπτες υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, Καθ. Βασίλης Χαρμανδάρης και ο Αντιπρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Παναγιώτης Τσακαλίδης, και ακολούθησε συνάντηση με Διευθυντές και εκπροσώπους των Ερευνητικών Ινστιτούτων και εκπροσώπους τεχνοβλαστών του ΙΤΕ και νεοφυών εταιριών που εδρεύουν στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Ακολούθησε ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, τις εταιρίες, καθώς και για τις υφιστάμενες και μελλοντικές συνεργασίες με Ιδρύματα και φορείς στην Κίνα.

Η Δρ. Παρασκευή Πουλή, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, παρουσίασε τις δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας «Εφαρμογές Φωτονικής στην Πολιτισμική Κληρονομιά», καθώς και το ερευνητικό εργαστήριο που έχει αναπτυχθεί από κοινού με το Μουσείο των Ανακτόρων της Απαγορευμένης Πόλης, στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών συντήρησης με λέιζερ, με την ονομασία “China-Greece Belt and Road Joint Laboratory on Cultural Heritage Conservation Technology”.

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Ο Πρέσβης κ. Fang Qiu αναφέρθηκε στη μακροχρόνια φιλία και συνεργασία που συνδέει τις δυο χώρες, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του για την υποδοχή και τη φιλοξενία και παράλληλα τόνισε τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων της Ελλάδας και της Κίνας, στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας σε περιοχές όπως τα λέιζερ, η μοριακή βιολογία, τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη τεχνολογία, κ.ά. «Θέτουμε την καινοτομία και την τεχνολογία στο επίκεντρο, ως τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξή μας. Με χαρά θα συμβάλει η Πρεσβεία στη διασύνδεση των ερευνητικών ιδρυμάτων των δύο χωρών, ώστε η στενή συνεργασία μας να οδηγήσει σε ακόμη πιο απτά αποτελέσματα» ανέφερε. Δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκε το ΙΤΕ, ότι υπάρχουν ήδη πολύ σημαντικές συνεργασίες και η επίσκεψη μαζί με τις εταιρίες από την Κίνα θα ενισχύσει περαιτέρω τους επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. «Η Κρήτη ειδικότερα αποτελεί πολύ σημαντική περιφέρεια της χώρας, με μεγάλη δυναμική και προοπτικές και γι’ αυτό ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η κοινή προσπάθεια, και φυσικά προσδοκούμε σε νέες συνεργασίες με το ΙΤΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο Πρέσβης, με μεγάλες εταιρίες από την Κίνα μας επισκέφθηκαν σήμερα στο ΙΤΕ. Ερευνητικές ομάδες του Ιδρύματος έχουν εδώ και χρόνια στενές συνεργασίες με ερευνητικά Ιδρύματα στην Κίνα, σε θέματα τεχνολογίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ομάδα φωτονικής που ασχολείται με τη μελέτη και συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, η οποία μετέφερε την τεχνογνωσία που ανέπτυξε και εφάρμοσε για τον καθαρισμό με λέιζερ των γλυπτών της Ακρόπολης, στο Μουσείο των Ανακτόρων της Απαγορευμένης Πόλης στο Πεκίνο. Η επιλογή του Πρέσβη να επισκεφθεί το ΙΤΕ δείχνει την εμπιστοσύνη της κινεζικής κυβέρνησης και της Πολιτείας στις ικανότητες του Ιδρύματος. Η Κίνα είναι ένας παγκόσμιος κολοσσός σε θέματα βιομηχανικής παραγωγής και παραγωγής νέας τεχνολογίας, και φυσικά υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας που μπορεί να εξελιχθούν σε αμοιβαία επωφελείς, ειδικότερα για την Ελλάδα. Ελλάδα και Κίνα, αν και απέχουν πολύ γεωγραφικά, συνδέονται με πολύ ισχυρούς δεσμούς και οι λαοί τους έχουν σημαντικές ομοιότητες».

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συζήτηση και δικτύωση της κινεζικής αντιπροσωπείας με εκπροσώπους καινοτόμων spin-off και start-up εταιρειών του οικοσυστήματος του ΙΤΕ, καθώς η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα και των δυο πλευρών.

Οι δυο πλευρές εξέφρασαν την πρόθεσή τους για περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων και την προώθηση νέων ευκαιριών συνεργασίας.

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Από πλευράς ΙΤΕ, παρόντες ήταν επίσης ο καθ. Γ. Βόντας Δ/ντης Ινστ. Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ο Δρ. Γ. Καμαριανάκης, Αναπλ. Δ/ντης Ινστ. Υπολογιστικών Μαθηματικών και η καθ. Β. Παυλίδου, Δ/ντρια του Ινστ. Αστροφυσικής.

Από πλευράς ΙΤΕ και ΕΤΕΠ Κρήτης συμμετείχαν: EYE PCR, Biomimetic, Kymatonics, Orama VR, Skydynamics, PCN Materials, YPSILON Care Tech, Biopix και ReNeuroCell Therapeutics, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς: υγείας, αεροπορικής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και σε φωτονικές τεχνολογίες, τεχνολογίες λέιζερ και προηγμένες βιοϊατρικές εφαρμογές.

Στην επιχειρηματική αποστολή από πλευράς Κίνας συμμετείχαν: η State Grid Corporation, η Huawei Southeast European, η ZTE Hellas Telecommunications, η Ocean Rail Logistics, η iFLYTEK (Europe) και η Chery International.

Τη διπλωματική και επιχειρηματική αποστολή συνόδευσε η Δρ. Πελαγία Καρπαθιωτάκη, επικεφαλής ερευνητικών προγραμμάτων και υπεύθυνη διεθνών σχέσεων, στο Πανεπιστήμιο Διεθνούς Επιχειρηματικότητας και Οικονομίας του Πεκίνου, η οποία είχε αναλάβει τον συντονισμό της επίσκεψης από πλευράς της κινεζικής αποστολής.

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