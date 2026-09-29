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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες

40χρονος - παρενόχληση γυναικών
clock 15:24 | 29/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη φυλακή οδηγείται, με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 40χρονος που συνελήφθη στον Μασταμπά Ηρακλείου μετά από καταγγελία 18χρονης για παρακολούθηση και παρενόχληση.

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παραδέχθηκε ότι παρακολουθούσε τη νεαρή, αρνούμενος ωστόσο ότι προχώρησε σε ασελγείς πράξεις ή ότι παρενοχλούσε άλλες γυναίκες.

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την έρευνα στο σπίτι και τον υπολογιστή του, όπου εντοπίστηκαν 503 ψηφιακά αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και υλικό που φέρεται να αφορά την καταγραφή άλλων νεαρών γυναικών.

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