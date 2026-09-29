Συντάξεις χηρείας: Οι αδικίες που συντηρούν συνταξιούχους πολλών «ταχυτήτων» -Ποιοι δικαιούχοι χάνουν

Μια μεγάλη αδικία στις συντάξεις χηρείας διορθώθηκε το καλοκαίρι του 2026, παρέμειναν όμως τέσσερις ακόμη εκκρεμότητες όπου οι αδικίες και οι ανισότητες είναι πολύ μεγάλες.
Ο ν. 5322/2026, που δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουλίου, κατήργησε την περικοπή κατά 50% της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου μετά την πρώτη τριετία, όταν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη, όμως αυτό ίσχυσε μόνο για τις συντάξεις που υπάγονται στο καθεστώς του ν. 4387/2016, δηλαδή μόνο για περιπτώσεις χηρείας που αφορούν θανάτους οι οποίοι επήλθαν από την 13η Μαϊου 2016 και μετά.
Γι’ αυτές τις περιπτώσεις και μόνο η κύρια σύνταξη χηρείας δεν πέφτει πλέον από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος μετά την παρέλευση τριών ετών, αλλά παραμένει στο 70%.
Η αλλαγή ήταν σημαντική. Περίπου 8.552 συνταξιούχοι του Δημοσίου, στους οποίους η περικοπή είχε ήδη εφαρμοστεί, είδαν από τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 το ποσό τους να επανέρχεται από το 35% στο 70%.
Παράλληλα, δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι του ιδιωτικού τομέα που δεν είχαν υποστεί στην πράξη την προβλεπόμενη περικοπή απαλλάχθηκαν από τον κίνδυνο τόσο μιας μελλοντικής μείωσης όσο και αναζήτησης μεγάλων ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Ο νέος νόμος προβλέπει ρητά ότι οι σχετικές οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως την έναρξη ισχύος του διαγράφονται και δεν αναζητούνται.
Ωστόσο, παρά τη μεγάλη αυτή διόρθωση, εξακολουθούν να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις σοβαρές αδικίες και ανισότητες:
1. 100.000 παλαιοί δικαιούχοι συντάξεων χηρείας έμειναν εκτός
Η πρώτη ανισότητα, όπως ήδη προαναφέρθηκε, βρίσκεται στην ημερομηνία-ορόσημο της 13ης Μαΐου 2016.
Ο ν. 5322/2026 καταργεί την περικοπή για τις κύριες συντάξεις λόγω θανάτου που χορηγούνται σύμφωνα με το καθεστώς του ν. 4387/2016. Δεν μεταφέρει, όμως, αυτομάτως όλες τις παλαιότερες συντάξεις χηρείας στο νέο καθεστώς.
Σύμφωνα με τις οργανώσεις των συνταξιούχων και στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, περίπου 100.000 δικαιούχοι, στους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου είχε επέλθει πριν από τις 13 Μαΐου 2016, παραμένουν εκτός της νέας ρύθμισης.
Εδώ χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση: δεν σημαίνει ότι και οι 100.000 υφίστανται ακριβώς την ίδια χρηματική απώλεια. Οι συντάξεις τους έχουν απονεμηθεί με το προγενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς και επομένως δεν είναι απολύτως ομοειδείς με τις συντάξεις μετά τον Μάιο του 2016.
Η ένσταση των συνταξιουχικών οργανώσεων είναι ότι η ημερομηνία θανάτου δημιουργεί πλέον δύο διαφορετικά καθεστώτα.
- Για θανάτους από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά η σύνταξη του επιζώντος συζύγου μπορεί να διατηρείται στο 70% σύμφωνα με τον ν. 4387/2016 και τη νέα ρύθμιση
- Οι παλαιότερες απονομές συντάξεων χηρείας εξακολουθούν να διέπονται από τους προηγούμενους κανόνες, όπου τα ποσοστά ανέρχονται από 25% έως και 35%.
Άρα η πρώτη μεγάλη κατηγορία για την οποία τίθεται ζήτημα άνισης μεταχείρισης αριθμεί, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες εκτιμήσεις, περίπου 100.000 συνταξιούχους.
2. 8.552 πήραν πίσω το 70% – αλλά όχι τα χρήματα που έχασαν
Η δεύτερη εκκρεμότητα είναι ίσως η πιο εύκολα αντιληπτή. Οι 8.552 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου που είχαν υποστεί την περικοπή μετά την τριετία είδαν τον Αύγουστο του 2026 τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται από τον Σεπτέμβριο και εφεξής. Δεν τους επιστράφηκαν, όμως, τα ποσά που είχαν χάσει όσο ίσχυε η περικοπή.
Ο ν. 5322/2026 ορίζει ότι οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται στις δικαιούμενες συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 και εφεξής. Δεν προβλέπει αναδρομική επιστροφή των περικοπών προηγούμενων ετών.
Έτσι δημιουργείται μια ιδιόμορφη κατάσταση.
Το κράτος κατήργησε την περικοπή για το μέλλον και διέγραψε τις απαιτήσεις έναντι εκείνων στους οποίους η περικοπή δεν είχε εφαρμοστεί, αλλά δεν επέστρεψε τα ποσά σε εκείνους στους οποίους είχε εφαρμοστεί κανονικά.
Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων επισημαίνουν γι’ αυτό ότι περίπου 8.500 άνθρωποι υπέστησαν πραγματική εισοδηματική απώλεια για χρόνια, χωρίς η νέα νομοθεσία να προβλέπει την αποκατάστασή της.
Η οικονομική διάσταση δεν είναι αμελητέα. Με δεδομένο ότι η επαναφορά στο 70% απέφερε σήμερα μέση μηνιαία διαφορά περίπου 470 ευρώ, γίνεται αντιληπτό ότι σε περιπτώσεις πολυετούς εφαρμογής της περικοπής οι σωρευτικές απώλειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Το ακριβές ποσό, βέβαια, διαφέρει ανά συνταξιούχο και ανάλογα με το διάστημα κατά το οποίο εφαρμοζόταν η μείωση.
3. Οι επικουρικές έμειναν έξω από τη μεγάλη αλλαγή
Η τρίτη εκκρεμότητα αφορά τις επικουρικές συντάξεις χηρείας.
Και εδώ βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες λεπτομέρειες της μεταρρύθμισης του Ιουλίου: το άρθρο 91 του ν. 5322/2026 μιλά ρητά για κύριες συντάξεις λόγω θανάτου.
Η κατάργηση της περικοπής, συνεπώς, δεν καταλαμβάνει τις επικουρικές συντάξεις λόγω θανάτου, για τις οποίες εξακολουθεί να υφίσταται η περικοπή μετά την τριετία. Οι οργανώσεις των συνταξιούχων ζητούν να επεκταθεί και σε αυτές η προστασία που θεσπίστηκε για τις κύριες.
Για το πλήθος των θιγομένων κυκλοφορούν διαφορετικές εκτιμήσεις εκπροσώπων των συνταξιούχων: άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 120.000 επικουρικές συντάξεις που περικόπτονται μετά την τριετία και άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων που έχουν υποστεί απώλειες στις επικουρικές έως τις 280.000.
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για την πολυπληθέστερη κατηγορία που έμεινε εκτός της αποκατάστασης του Ιουλίου, εφόσον εξετάσουμε μόνο την περικοπή μετά την τριετία.
4. Το ειδικό πρόβλημα των συντάξεων του πρώην ΟΓΑ
Υπάρχει τέλος ένα ακόμη ειδικό ζήτημα, αυτό των συντάξεων χηρείας του πρώην ΟΓΑ.
Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων επισημαίνουν ότι το παλαιό καθεστώς της βασικής αγροτικής σύνταξης δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στις περιπτώσεις χηρείας.
Ειδικότερα, όταν συνταξιούχος του πρώην ΟΓΑ, ο οποίος λαμβάνει δική του σύνταξη γήρατος, αρχίσει να λαμβάνει και σύνταξη λόγω θανάτου, διακόπτεται – με βάση το παλαιό θεσμικό πλαίσιο του ΟΓΑ – το τμήμα της βασικής αγροτικής σύνταξης που εξακολουθεί να του καταβάλλεται. Εάν μάλιστα ο e-ΕΦΚΑ δεν προχωρήσει εγκαίρως στη διακοπή και συνεχίσει να καταβάλλει το ποσό, μπορεί χρόνια αργότερα να το καταλογίσει αναδρομικά ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Η αποπληρωμή της οφειλής μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη μείωση ή ακόμη και σε προσωρινή πλήρη αναστολή της καταβολής της σύνταξης, γεγονός για το οποίο έχει παρέμβει και ο Συνήγορος του Πολίτη.
Η νομοθετική αλλαγή του 2026, με την οποία καταργήθηκε η περικοπή της κύριας σύνταξης χηρείας από το 70% στο 35% μετά την πρώτη τριετία, αντιμετώπισε ένα διαφορετικό πρόβλημα και ωφέλησε και τους δικαιούχους του πρώην ΟΓΑ που εμπίπτουν στη σχετική ρύθμιση. Δεν έλυσε όμως το ειδικό πρόβλημα της διακοπής της βασικής αγροτικής σύνταξης ούτε των αναδρομικών καταλογισμών που έχουν δημιουργηθεί όταν ο e-ΕΦΚΑ συνέχισε να την καταβάλλει μετά τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου.
Μία αδικία διορθώθηκε, όχι όλο το σύστημα
Η εικόνα των συντάξεων χηρείας στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026 είναι επομένως διαφορετική από εκείνη που ίσχυε μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.
Η πλέον γνωστή στρέβλωση – η πτώση της κύριας σύνταξης από το 70% στο 35% μετά την τριετία για όποιον εργαζόταν ή έπαιρνε δική του σύνταξη – δεν υπάρχει πλέον για τις συντάξεις που υπάγονται στον ν. 4387/2016. Ο ν. 5322/2026 την κατάργησε ρητά.
Παράλληλα, ο ίδιος νόμος έλυσε ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα: αναγνώρισε ότι, όταν κάποιος έχει δική του κύρια σύνταξη και παράλληλα σύνταξη λόγω θανάτου, μπορεί να καταβάλλεται μία εθνική σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος και μία εθνική σύνταξη λόγω θανάτου, αντί να περιορίζεται συνολικά σε μία.
Όμως η αποκατάσταση δεν ήταν καθολική.
Οι περίπου 100.000 παλαιοί δικαιούχοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαφορετικό καθεστώς. Οι 8.552 που είχαν ήδη υποστεί τις περικοπές πήραν πίσω το 70% αλλά όχι τα χαμένα ποσά των προηγούμενων ετών. Οι επικουρικές δεν εντάχθηκαν ρητά στην ίδια προστασία. Το ειδικό πρόβλημα του πρώην ΟΓΑ παραμένει ανοικτό.
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