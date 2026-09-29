Το μυστήριο της εξωγήινης ζωής: Η ηλικία ενός πλανήτη ίσως δεν έχει σημασία

Μπορεί η επιστημονική φαντασία να παρουσιάζει τους εξωγήινους πολιτισμούς ως πολύ πιο προηγμένους από τον ανθρώπινο, όμως μια νέα μελέτη δίνει μια διαφορετική εικόνα.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Chris Doughty του Northern Arizona University, υποστηρίζει ότι η εξέλιξη της ζωής σε έναν πλανήτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια που είναι διαθέσιμη για τη φωτοσύνθεση και όχι απλώς από την ηλικία του.

Οι ερευνητές μελέτησαν τον TRAPPIST-1e και ακόμη 28 κοντινούς εξωπλανήτες που θα μπορούσαν να διαθέτουν υγρό νερό. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται γύρω από ερυθρούς νάνους και είναι δισεκατομμύρια χρόνια παλαιότεροι από τη Γη. Ωστόσο, δέχονται λιγότερο φως και αρκετοί είναι παλιρροϊκά κλειδωμένοι, με τη μία πλευρά τους να βλέπει μόνιμα το άστρο.

Με βάση κλιματικά μοντέλα που υπολογίζουν θερμοκρασία, φως και βροχοπτώσεις, οι επιστήμονες εκτίμησαν την ανάπτυξη της φυτικής ζωής και τη συσσώρευση άνθρακα στους συγκεκριμένους κόσμους. Στη Γη, περίπου 2,4 × 10²⁵ γραμμάρια άνθρακα είχαν δεσμευτεί πριν από την εμφάνιση των πιο αποτελεσματικών αγγειόσπερμων φυτών, ενώ ακόμη 7 × 10²⁵ γραμμάρια δεσμεύτηκαν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου.

Ο TRAPPIST-1e, παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά παλαιότερος από τη Γη, εκτιμάται ότι έχει δεσμεύσει μόλις το 21% της ποσότητας άνθρακα που έχει δεσμευτεί στον πλανήτη μας. Οι ερευνητές θεωρούν έτσι πιθανό να βρίσκεται ακόμη σε μικροβιακό στάδιο εξέλιξης.

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Από τους 29 εξωπλανήτες που εξετάστηκαν, μόνο οι GJ 1061c και K2-3d φαίνεται να έχουν ενδεχομένως εξελιχθεί ταχύτερα από τη Γη. Άλλοι τρεις θα μπορούσαν να βρίσκονται σε επίπεδο αντίστοιχο με τη Μεσοζωική Εποχή, όταν στον πλανήτη μας κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι πρόκειται για μοντέλα και όχι για αποδείξεις. Η ατμόσφαιρα κάθε πλανήτη μπορεί να αλλάξει δραστικά το κλίμα, τη φωτοσύνθεση και την εξέλιξη της ζωής. Νέες παρατηρήσεις από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αναμένεται να προσφέρουν περισσότερα στοιχεία.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Astrobiology, καταλήγει ότι η αναζήτηση προηγμένης εξωγήινης ζωής ίσως χρειάζεται να εστιάσει όχι μόνο στην ηλικία ενός πλανήτη, αλλά και στις συνθήκες που επιτρέπουν στα φυτά να παράγουν ενέργεια και να δημιουργούν τον απαραίτητο οικολογικό χώρο για πιο σύνθετη ζωή.

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