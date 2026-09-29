Αϊτή: Στο έλεος των συμμοριών - Τουλάχιστον 11 νεκροί σε αντίποινα κακοποιών

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Τουλάχιστον 11 πολίτες σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα στην περιοχή της Αρτιμπονίτ, στην κεντρική Αϊτή, όπου εξαπολύθηκε έφοδος από μέλη συμμορίας σε αντίποινα για επιχείρηση ξένης δύναμης που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανακοίνωσε τοπικός αιρετός.

Η επίθεση διαπράχθηκε σε αντίποινα εναντίον κατοίκων σε περιοχές διεκδικούμενες από αντίπαλες συμμορίες, στην καρδιά του σιτοβολώνα της Αϊτής, αγροτικών εκτάσεων όπου βρίσκεται η Αρτιμπονίτ.

Νωρίτερα χθες, απόσπασμα στρατιωτικών από τη Σρι Λάνκα ενταγμένο στη Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), ξένη αποστολή με εντολή των Ηνωμένων Εθνών που αναπτύσσεται στη χώρα προκειμένου να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί η βία των συμμοριών, απώθησε κακοποιούς που είχαν στήσει παράνομα φυλάκια κι απαιτούσαν διόδια, δήλωσε ο δήμαρχος Ιμπέρ Σενεάκ στο Radio Kiskeya.

Στην επιχείρηση σκοτώθηκαν τρία μέλη συμμορίας, ανέφερε η ΔΚΣ σε ανακοινωθέν της.

Ο δήμαρχος Σερεάκ είπε πως το απόσπασμα της δύναμης, που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη αλλά δεν είναι δική τους ειρηνευτική αποστολή, παρέμεινε στην περιοχή μόνο για μερικές ώρες, προτού επιστρέψει στην Γκοναΐβ, όπου έχει τη βάση της.

«Σε αντίποινα, κακοποιοί επιτέθηκαν (...), σκότωσαν κι έβαλαν φωτιά σε σπίτια», δήλωσε ο κ. Σενεάκ, τονίζοντας πως κατά πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, 11 ως 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Η Ροζί Ντουσενά, επικεφαλής του εθνικού δικτύου υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RNDDH), υπογράμμισε πως δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη ούτε ο απολογισμός των θυμάτων, ούτε η έκταση των ζημιών.

«Ωστόσο έχουμε ήδη λάβει πληροφορίες για μια οικογένεια που έχασε πολλά μέλη», πρόσθεσε η κ. Ντουσενά.

Ο δήμαρχος, ο κ. Σενεάκ, επισήμανε ότι η περιοχή που μπήκε στο στόχαστρο θεωρείται οχυρό της συμμορίας Kokorat San Ras.

Η κρίση ασφαλείας στην Αϊτή έχει επιδεινωθεί κι εξαπλωθεί πέρα από την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, καθώς οι συμμορίες προσπαθούν να επεκτείνουν τα εδάφη υπό τον έλεγχό τους.

Η εντολή της Δύναμης Καταστολής Συμμοριών τυπικά θα εκπνεύσει αυτή την εβδομάδα, αν δεν παραταθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ· πάντως για το θέμα προγραμματίζεται να διεξαχθεί ψηφοφορία σήμερα το πρωί (ώρα Νέας Υόρκης).

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