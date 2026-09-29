Άνω Λιόσια: Μια σύλληψη μετά από μήνυση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου για σωματική βλάβη

Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές για το επεισόδιο σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια και την επίθεση που δέχθηκε η διευθύντρια από γονείς.

Σύμφωνα με τα nea.gr. η νηπιαγωγός προχώρησε σε μήνυση για απειλή εξύβριση και σωματική βλάβη, ενώ αναζητείται και ένας ακόμη άνδρας.

Τι συνέβη

Το πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, προκαλώντας σάλο στην τοπική κοινωνία. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε χθες, η δασκάλα και διευθύντρια του σχολείου καταγράφεται σε κατάσταση αμόκ να επιτίθεται φραστικά και να απειλεί τα μικρά παιδιά, φτάνοντας στο σημείο να φωνάζει χαρακτηριστικά: «Σάς έφαγα... τα χέρια».

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έκρηξη της εκπαιδευτικού φέρεται να στάθηκαν φθορές που προκλήθηκαν σε μια τραμπάλα του σχολείου. Όταν οι γονείς που βρίσκονταν στο σημείο της ζήτησαν τον λόγο για την απαράδεκτη συμπεριφορά της, εκείνη τους απάντησε σε έντονο ύφος πως θα κάνει ό,τι θέλει.

Η κατάσταση δεν άργησε να κλιμακωθεί βίαια. Εξοργισμένοι γονείς και συγγενείς των νηπίων εισέβαλαν στον σχολικό χώρο και προπηλάκισαν την εκπαιδευτικό. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της διευθύντριας, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ σήμερα απουσιάζει από τη θέση της προκειμένου να αναρρώσει.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας καταδίκασαν απερίφραστα τη βίαιη εισβολή στον σχολικό χώρο και την αυτοδικία εναντίον της εκπαιδευτικού. Στο πλευρό της βρίσκεται σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα, με τους συναδέλφους της να εκφράζουν τη στήριξή τους απέναντι στο περιστατικό ξυλοδαρμού.

Αντιθέτως, κάτοικοι της περιοχής κρατούν διαφορετική στάση, καταγγέλλοντας πως η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός έχει επιδείξει επανειλημμένα επιθετική και αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά στο παρελθόν.

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