Ηράκλειο - Συναγερμός στους Καλούς Λιμένες: Γέμισε τσούχτρες η Ψιλή Άμμος

Εμφάνιση μεδουσών (τσουχτρών) καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην ιδιαίτερα δημοφιλή παραλία Ψιλή Άμμος στους Καλούς Λιμένες της νότιας Κρήτης.

Το φαινόμενο - όπως αναφέρει το e-mesara.gr έχει προκαλέσει την έντονη προσοχή και την αναστάτωση των λουομένων που επισκέπτονται την περιοχή, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της Μεσαράς.





Γιατί γέμισε τσούχτρες η παραλία;



Η μεταφορά των μεδουσών προς την ακτή συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη κακοκαιρία και τους πολύ ενισχυμένους βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους που πνέουν στα πελάγη.

Οι ισχυροί βοριάδες δημιουργούν θαλάσσια ρεύματα που παρασύρουν τα σμήνη των μεδουσών από τα ανοιχτά, εγκλωβίζοντάς τα στους υπήνεμους κόλπους των νότιων παραλίων. Η Ψιλή Άμμος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, λειτουργεί ως φυσικό καταφύγιο, με αποτέλεσμα οι τσούχτρες να συσσωρεύονται κοντά στην αμμουδιά.

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Οδηγίες προς τους επισκέπτες



Οι λουόμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν βουτήξουν στο νερό. Το τσίμπημα της μέδουσας προκαλεί έντονο τσούξιμο, κνησμό και ερυθρότητα στο δέρμα, ενώ σε ευαίσθητους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει και πιο έντονες αντιδράσεις.





Πρώτες Βοήθειες: Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει τσούχτρα



Αν έρθετε σε επαφή με μέδουσα, η ψυχραιμία και οι σωστές κινήσεις είναι το παν:





• Ξέπλυμα ΜΟΝΟ με θαλασσινό νερό: Ρίξτε άφθονο θαλασσινό νερό στο σημείο. Μην χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, καθώς ενεργοποιεί τα εναπομείναντα κεντριά στο δέρμα, απελευθερώνοντας περισσότερο δηλητήριο.



• Αφαίρεση πλοκαμιών: Αν υπάρχουν υπολείμματα από πλοκάμια, αφαιρέστε τα με ένα σκληρό πλαστικό αντικείμενο (π.χ. μια πιστωτική κάρτα) ή μια τσιμπίδα. Ποτέ μην τα αγγίζετε με γυμνά χέρια.



• Μείγμα μαγειρικής σόδας: Αν είναι εφικτό, εφαρμόστε ένα μείγμα από μαγειρική σόδα και θαλασσινό νερό (σε αναλογία 1:1) για δύο λεπτά, ώστε να εξουδετερωθεί η τοξίνη.



• Ανακούφιση: Χρησιμοποιήστε μια αντιισταμινική αλοιφή ή κρέμα υδροκορτιζόνης για να μειώσετε τη φλεγμονή και τη φαγούρα.



Σε περίπτωση που εμφανίσετε συμπτώματα αλλεργίας (όπως δύσπνοια, ζάλη, πρήξιμο στο πρόσωπο ή τον λαιμό), αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας.

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