Ο διάπλους του Ισθμού της Κορίνθου από την κανονιοφόρο «Νικηφόρος» - Βίντεο από το Πολεμικό Ναυτικό

Τον Ισθμό της Κορίνθου διέσχισε πριν από μερικά 24ωρα η κανονιοφόρος «Νικηφόρος» με το Πολεμικό Ναυτικό να δημοσιεύει στα social media βίντεο από τα λεπτά του διάπλου.

Ο διάπλους του ισθμού από το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού έγινε υπό βροχή.

Η κανονιοφόρος «Νικηφόρος» που ενεργοποιήθηκε στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (Σκαραμαγκά) την 30 Μαρτίου 2004, είναι η δεύτερη τύπου ΜΑΧΗΤΗΣ, εξ’ ολοκλήρου Ελληνικής σχεδίασης και ναυπήγησης.

Από την ενεργοποίησή της μέχρι και σήμερα έχει αναλάβει σειρά αποστολών, κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχει συμμετάσχει σε πολλές ασκήσεις του Στόλου, μεγάλης, μεσαίας και μικρής κλίμακας, έχει λάβει μέρος σε αποστολές εξωτερικού με πολυεθνική συμμετοχή ενώ έχει επιστρατευθεί και για αποστολές κοινωνικού περιεχομένου όπως το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής).

Όπως αναφέρει το Πολεμικό Ναυτικό «ο θυρεός του πλοίου απεικονίζει την δυναμική φιγούρα της Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ εν πλω με μέγιστη ταχύτητα. Η Ελληνική Σημαία, που κυματίζει περήφανα στον ιστό, σύμβολο της αποστολής της, προβάλλει τα χρώματά της σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο αλλά και όπου κληθεί, με σκοπό την υπεράσπιση του φυσικού της χώρου, δηλαδή των θαλασσίων συνόρων».

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