"Λουτρό αίματος" στη Μιανμάρ: Μαχητικό της χούντας σκόρπισε τον θάνατο σε υπαίθρια αγορά – 49 νεκροί

Τουλάχιστον 49 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν ο στρατός εξαπέλυσε αεροπορικό βομβαρδισμό σε αγορά στην πολιτεία Ραχίν, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στην αντιπολίτευση της Μιανμάρ.





Η επιδρομή έγινε χθες Δευτέρα στην πόλη Κιαουκτάου της πολιτείας Ραχίν και τραυμάτισε άλλους 58 ανθρώπους, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

«Έγινε σφοδρός βομβαρδισμός στην αγορά. Μαχητικό αεροσκάφος έριξε τρεις φορές βόμβες στην αγορά και στη γέφυρα», σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου ο οποίος μίλησε στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έμποροι, καταναλωτές και διερχόμενοι σκοτώθηκαν στην επίθεση, ενώ οι 22 από τους 58 τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Ραχίν, στα σύνορα της Μιανμάρ με το Μπανγκλαντές, είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της αποκομμένη από την υπόλοιπη χώρα τα τελευταία χρόνια, καθώς συνεχίζει να μαίνεται εμφύλιος πόλεμος.

Ο στρατός της Μιανμάρ κατηγορείται πως βάζει ολοένα περισσότερο στο στόχαστρο τοποθεσίες που δεν έχουν σχέση με τον πόλεμο. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρατηρητές κάνουν λόγο για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πιθανόν εγκλήματα πολέμου.

Ο Ενωμένος Συνασπισμός του Αρακάν και ο Στρατός του Αρακάν, που ελέγχουν την περιοχή και πολεμούν εναντίον του στρατού, τόνισαν πως θα προχωρήσουν σε αντίποινα και προειδοποίησαν ότι οι υπεύθυνοι για τη «σφαγή» αυτή θα «τιμωρηθούν».

Μετά την ανατροπή της εκλεγμένης κυβέρνησης υπό την Αούνγκ Σαν Σου Τσι με το στρατιωτικό πραξικόπημα στις αρχές του 2021, η Μιανμάρ βυθίστηκε σε σύγκρουση η οποία στην πορεία μετατράπηκε σε εμφύλια σύρραξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πενήντα εκατ. Ευρωπαίοι θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή το φαγητό, λέει ο επίτροπος Ενέργειας