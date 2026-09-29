Το ζώο που δεν πίνει ποτέ νερό: Το απίστευτο μυστικό επιβίωσής του στην έρημο (βίντεο)

Το νερό είναι απαραίτητο για την επιβίωση σχεδόν κάθε ζωντανού οργανισμού. Υπάρχουν όμως και εντυπωσιακές εξαιρέσεις στη φύση, όπως ο αρουραίος καγκουρό, ένα μικρό τρωκτικό που ζει στις άνυδρες περιοχές της Βόρειας Αμερικής και μπορεί να επιβιώνει χωρίς να πίνει νερό απευθείας.

Ένα ξεχωριστό ζώο της ερήμου

Οι αρουραίοι καγκουρό συναντώνται κυρίως στις ερήμους και τις εξαιρετικά ξηρές περιοχές των νοτιοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Τα μεγάλα πίσω πόδια και οι μακριές ουρές τους θυμίζουν καγκουρό, από όπου πήραν και το όνομά τους.

Διαθέτουν ειδικούς θύλακες στο εξωτερικό μέρος του στόματός τους, τους οποίους χρησιμοποιούν για να μεταφέρουν σπόρους και άλλη τροφή στις υπόγειες φωλιές τους, όπου την αποθηκεύουν για αργότερα.

Ο τρόπος μετακίνησής τους είναι επίσης ιδιαίτερος. Αντί να περπατούν όπως τα περισσότερα τρωκτικά, κινούνται με μεγάλα και δυνατά άλματα χάρη στα μακριά πίσω πόδια τους. Έτσι μπορούν να κινούνται γρήγορα σε αμμώδη εδάφη και να αποφεύγουν τους θηρευτές. Η μακριά ουρά τους βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας και στην αλλαγή κατεύθυνσης.

Ένας αρουραίος καγκουρό μπορεί να φτάσει περίπου τα 38 εκατοστά σε συνολικό μήκος, μαζί με την ουρά. Έχει σχετικά μεγάλο κεφάλι, μικρά μάτια, πολύ μεγαλύτερα πίσω πόδια από τα μπροστινά και γούνα που κυμαίνεται από κιτρινωπή έως καφέ στο πάνω μέρος του σώματος, με πιο ανοιχτόχρωμο κάτω μέρος.

Πώς επιβιώνει χωρίς να πίνει νερό

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του είναι η ικανότητά του να ζει χωρίς να καταναλώνει νερό απευθείας. Παίρνει την υγρασία που χρειάζεται κυρίως από την τροφή του, ιδιαίτερα από τους ξηρούς σπόρους. Παράλληλα, τα εξαιρετικά αποδοτικά νεφρά του βοηθούν τον οργανισμό να εξοικονομεί νερό και να περιορίζει σημαντικά την απώλεια υγρών.

Με την αποθήκευση σπόρων στη φωλιά του και την αξιοποίηση της διαθέσιμης υγρασίας από την τροφή, ο αρουραίος καγκουρό έχει προσαρμοστεί ιδανικά στις ακραίες συνθήκες ξηρασίας της ερήμου.

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