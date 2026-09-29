Ο Πούτιν αυξάνει τη συνολική δύναμη του ρωσικού στρατού σε πάνω από 2,44 εκατομμύρια

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την αύξηση της συνολικής οργανικής δύναμης του ρωσικού στρατού σε πάνω από 2,44 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων τα 1,55 εκατομμύρια είναι εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό (ένστολοι).

Πρόκειται για την τέταρτη αύξηση εντός του έτους, με την οποία η συνολική οργανική δύναμη ενισχύεται κατά 49.860 άτομα, ενώ ο αριθμός των εν ενεργεία στρατιωτικών αυξάνεται κατά 47.860.

Το έγγραφο υπογράφηκε στις 28 Σεπτεμβρίου και τίθεται άμεσα σε ισχύ. Η ρωσική κυβέρνηση έλαβε εντολή να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό στο Υπουργείο Άμυνας για τον σκοπό αυτό.

Πρόκειται για μία ακόμη αύξηση της οργανικής δύναμης εντός του έτους (7η από την έναρξη του πολέμου), με την οποία προστίθενται 49.860 άτομα στη συνολική δύναμη.

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