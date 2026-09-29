Κρήτη: Ξεκινούν τα μαθήματα πρακτικής βυζαντινής μουσικής στη Μητρόπολη Ρεθύμνης

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Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου ανακοινώνει την έναρξη, για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027, των μαθημάτων της Σχολής Πρακτικής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως «Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μανουσέλης».

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων στο Ρέθυμνο και απευθύνονται σε όλους όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά και να διδαχθούν στην πράξη την ιερή τέχνη της Ψαλτικής, να εξοικειωθούν με το εκκλησιαστικό αναλόγιο και να μυηθούν στη ζωντανή βυζαντινή μουσική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Η Σχολή δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως ηλικίας, να αποκτήσουν πρακτική κατάρτιση στην Ψαλτική και να προσεγγίσουν ουσιαστικότερα τον πλούτο της εκκλησιαστικής μουσικής μας παράδοσης.

Εγγραφές και πληροφορίες

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες Καθηγητές της Σχολής:

· Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Τσιλιμπώκος – Τηλέφωνο: 697 207 9602

· Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Τζαγκαράκης – Τηλέφωνο: 697 293 9237





Η Ιερά Μητρόπολη προσκαλεί όλους όσοι αγαπούν τη βυζαντινή μουσική και επιθυμούν να μαθητεύσουν στην ιερή τέχνη της Ψαλτικής να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή και να συμμετάσχουν στη νέα εκπαιδευτική περίοδο της Σχολής.

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