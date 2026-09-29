"Ο νταής της γειτονιάς": Οργισμένη καταγγελία πολίτη κατά της Τροχαίας Ηρακλείου

Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τα όρια της αστυνομικής εξουσίας έχει προκαλέσει η δημόσια καταγγελία πολίτη στο Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορεί ένστολη της Τροχαίας για αυθαίρετη βεβαίωση παραβάσεων σε ιδιωτικό χώρο.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της πόλης, φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ορθή εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), την ώρα που η διοίκηση της Τροχαίας παραπέμπει τον θιγόμενο στην επίσημη διαδικασία των ενστάσεων προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του σημείου.

Η επιστολή του Ηρακλειώτη έχει ως εξής:

Η εν λόγω κυρία της τροχαίας, με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά, μπήκε την Πέμπτη 24/09 σε ιδιωτικό χώρο, στο κέντρο του Ηρακλείου και έκοβε κλήσεις.

Όταν την πλησίασα και της εξήγησα ότι είναι ιδιωτικός χώρος , μου απάντησε " Το ξέρω". Ε τότε;;; της λέω, "Είναι διέλευση πεζών" μου απαντάει.



Σας παραθέτω λοιπόν την φωτογραφία για να δείτε την διέλευση πεζών....

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Συνεχίζω λοιπόν και την ρωτάω, με βάση ποιο άρθρο του ΚΟΚ , κόβει κλήσεις στο συγκεκριμένο σημείο; Η απάντηση: " Δεν μπορώ να ξέρω όλα τα άρθρα του ΚΟΚ απ' έξω, αυτά τα ξέρει ο διοικητής μου" !!!!!;



Εννοείται ότι όση ώρα εγώ προσπαθούσα να επικοινωνήσω με την κυρία, εκείνη έκοβε κλήσεις ασταμάτητα.

Στα πενήντα μου πλέον, είχα πολλά χρόνια να νιώσω τόσο απροστάτευτος. Ένιωσα πως είναι να σου κάνει bulling ο νταής της γειτονιάς. Ο νταής σαν πιο δυνατός μοιράζει σφαλιάρες, η κυρία χρησιμοποιώντας την υποτυπώδη εξουσία που της έχει δοθεί, μοιράζει κλήσεις. Καμία διαφορά.



Ο ΝΤΑΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ.



Και σιγά μην βγει κανείς να δώσει απάντηση....



Κρίμα κύριοι της τροχαίας.



Έχετε χάσει τον προσανατολισμό σας!!!

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