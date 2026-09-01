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ΚΡΗΤΗ

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Μια "γέφυρα" γενεών στη Νεάπολη

καπη
clock 07:24 | 29/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων προσκαλεί τα μέλη του Κ.Α.Π.Η στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ., στον χώρο του Κέντρου στη Νεάπολη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης και με σκοπό να ενωθεί η σοφία της τρίτης ηλικίας με τη ζωντάνια των παιδιών, από τις 10:00 π.μ. έως τις 11:30 π.μ. θα συμμετέχουν ενεργά με ειδικές δράσεις οι μαθητές και οι Εκπαιδευτικοί της Τρίτης (Γ΄) Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης.

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