Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Μια "γέφυρα" γενεών στη Νεάπολη

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων προσκαλεί τα μέλη του Κ.Α.Π.Η στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ., στον χώρο του Κέντρου στη Νεάπολη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης και με σκοπό να ενωθεί η σοφία της τρίτης ηλικίας με τη ζωντάνια των παιδιών, από τις 10:00 π.μ. έως τις 11:30 π.μ. θα συμμετέχουν ενεργά με ειδικές δράσεις οι μαθητές και οι Εκπαιδευτικοί της Τρίτης (Γ΄) Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης.

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