Η SpaceX έστειλε για πρώτη φορά σε τροχιά το γιγαντιαίο Starship (βίντεο)

Η SpaceX πραγματοποιεί σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μία από τις σημαντικότερες δοκιμές στην ιστορία του Starship. Το γιγαντιαίο διαστημικό όχημα εκτοξεύτηκε στις 15:48 ώρα Ελλάδας από το Starbase, στο Νότιο Τέξας, με στόχο την πρώτη του πτήση σε τροχιά.

Πρόκειται για την 14η πτήση του Starship από την πρώτη δοκιμή του, τον Απρίλιο του 2023. Μέχρι σήμερα, όλες οι αποστολές ήταν υποτροχιακές, χωρίς δηλαδή να επιτυγχάνουν την ταχύτητα των περίπου 28.000 χιλιομέτρων την ώρα που απαιτείται για παραμονή σε τροχιά.

Starship’s 14th flight is set to launch on Monday, Sept 28. The 75-minute launch window opens at 7:15 a.m. CT. Live coverage of the mission starts ~35 minutes before launch → https://t.co/uQKQvgaTmJ — SpaceX (@SpaceX) September 27, 2026

Με ύψος περίπου 124 μέτρα, το Starship είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί. Αποτελείται από τον επαναχρησιμοποιούμενο Super Heavy και το διαστημόπλοιο Starship. Στην Πτήση 14, το Starship, ύψους 52 μέτρων, θα επιχειρήσει έξι περιφορές γύρω από τη Γη και θα αναπτύξει 26 δορυφόρους Starlink Version 3, οι οποίοι θα αποτελέσουν τους πρώτους μιας νέας μεγάλης συστοιχίας σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Περίπου δέκα ώρες μετά την εκτόξευση, το Starship αναμένεται να προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό, ανοιχτά της Χιλής, ενώ ο Super Heavy θα ολοκληρώσει τη δική του αποστολή περίπου επτά λεπτά μετά την απογείωση, με προσθαλάσσωση στον Κόλπο του Μεξικού.

Η συγκεκριμένη δοκιμή αποτελεί σημαντικό βήμα, αλλά η SpaceX θα χρειαστεί να αποδείξει στη συνέχεια ότι μπορεί να πραγματοποιεί με ασφάλεια μεταφορές καυσίμου μεταξύ διαστημοπλοίων σε τροχιά. Η τεχνολογία αυτή θα είναι απαραίτητη για μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη, οι οποίες θα απαιτούν πολλαπλές μεταγγίσεις καυσίμου από ειδικά διαστημόπλοια-«βυτιοφόρα».

Stacking Starship ahead of Flight 14 pic.twitter.com/jLsgN2jj6d — SpaceX (@SpaceX) September 23, 2026

Παράλληλα, το Starship θα πρέπει να εξοπλιστεί με σύστημα υποστήριξης ζωής για τις επανδρωμένες αποστολές. Η NASA έχει ήδη επιλέξει το Starship ως το πρώτο επανδρωμένο σεληνιακό σκάφος προσεδάφισης του προγράμματος Artemis, με στόχο την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη το 2028, στο πλαίσιο της Artemis IV.

Έτσι, η σημερινή πτήση αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στην προσπάθεια της SpaceX να μετατρέψει το Starship από πειραματικό όχημα σε σύστημα ικανό να πραγματοποιεί συστηματικές διαστημικές αποστολές.

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