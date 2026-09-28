Σάλος για ρεπορτάζ του BBC γύρω από τη νέα τάση των γυμνών νυχιών

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει άρθρο του BBC σχετικά με μια δημοφιλή τάση στο μανικιούρ, καθώς το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι τα «γυμνά», φυσικής όψης νύχια συνδέονται με τον ταξισμό και έχουν ρίζες στη «λευκή υπεροχή».

Στο άρθρο, ιδιοκτήτρια καταστήματος περιποίησης νυχιών μιλά για την αυξανόμενη ζήτηση πελατών που αναζητούν τεχνητά νύχια τα οποία να μοιάζουν εντελώς φυσικά. Η Παλομά Μπουντεμάιερ, ιδιοκτήτρια του Wumman Spa στο Λονδίνο, δήλωσε στο BBC ότι η τάση έχει ενισχυθεί από ένα κομψό «viral trend» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο συμβολίζει τη λεγόμενη «ήσυχη πολυτέλεια».

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τέχνη των νυχιών συνδέεται ιστορικά με μαύρες, Λατίνο και ασιατικές κοινότητες, ενώ η σύνδεση της νέας, «γυμνής» εμφάνισης με υψηλό κοινωνικό status θα μπορούσε, όπως αναφέρεται, να στιγματίσει τα πιο έντονα και πολύχρωμα μανικιούρ.







Η δημοσιογράφος του χώρου της ομορφιάς, Κριστίνα Ροντούλφο, υποστήριξε ότι η μινιμαλιστική τάση αποτελεί ένδειξη ταξισμού και ρατσισμού. «Η τάση αυτή προωθεί πραγματικά το κενό, μια μορφή ομοιομορφίας και διαγραφής της κουλτούρας και της ταυτότητας που είναι τόσο σημαντικές για τις μαύρες κοινότητες», δήλωσε. Όπως ανέφερε, χαρακτηρισμοί όπως «κομψό» ή «καλαίσθητο» χρησιμοποιούνται συχνά ως ευφημισμοί που διαιωνίζουν πρότυπα ομορφιάς της λευκής υπεροχής.







Πρόσθεσε ακόμα ότι τα παραδείγματα αφορούν σχεδόν πάντα λευκές γυναίκες ή διασημότητες και ότι συχνά γίνεται σύνδεση της κοινωνικής τάξης και του καλού γούστου με τη «γυμνή» εμφάνιση. Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις προκάλεσαν έντονη αντίδραση. Η πρώην Ολυμπιονίκης κολύμβησης, βαρόνη Σάρον Ντέιβις, χαρακτήρισε το δημοσίευμα «διχαστική ανοησία», υποστηρίζοντας ότι αντικατοπτρίζει τη σημερινή εικόνα του BBC.

Η χορογράφος, Ρόζι Κέι, έγραψε ότι πρόκειται για κάτι «εντελώς παράλογο», ενώ η ιστορικός της όπερας, Αλεξάντρα Γουίλσον, εξέφρασε την ενόχλησή της για την «πολιτικοποίηση των πάντων». Όπως σημείωσε, οι γυναίκες θα έπρεπε απλώς να μπορούν να επιλέγουν αν θα φορούν βερνίκι νυχιών, χωρίς να χρειάζεται να αποδίδεται σε αυτή την επιλογή κάποια άλλη διάσταση, όπως αναφέρει η Daily Mail.







Χρήστης του X, ο Λουκ Τζάκσον, κατηγόρησε επίσης το BBC ότι δημοσιεύει «ψέματα» για να προωθήσει, όπως υποστήριξε, την «woke αριστερή ατζέντα» του.

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