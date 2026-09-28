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ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και τα νερά φτάνουν μέχρι το γόνατο- Κολυμπούσε αλεπού (βίντεο)

Καταιγίδες
clock 17:42 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα εντυπωσιακό περιστατικό κατέγραψε κάτοικος του Νιου Τζέρσεϊ, όταν εντόπισε μια αλεπού να κολυμπά μέσα στα νερά που είχαν κατακλύσει δρόμους και κατοικημένες περιοχές, μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σφοδρή καταιγίδα εξακολούθησε να προκαλεί προβλήματα και τη Δευτέρα σε περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ. Είχε προηγηθεί ένα Σαββατοκύριακο με μεγάλα ύψη βροχής, πολύ ισχυρούς ανέμους και επικίνδυνους κυματισμούς, που επηρέασαν αρκετές πολιτείες.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στις παράκτιες περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, όπου οι πλημμύρες είχαν λάβει μεγάλη έκταση. Σε ορισμένες γειτονιές, κάτοικοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν κανό για να μετακινηθούν, ενώ δίπλα τους βρίσκονταν σταθμευμένα αυτοκίνητα που είχαν σχεδόν καλυφθεί πλήρως από το νερό.

Από τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

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