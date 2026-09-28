Νιου Τζέρσεϊ: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και τα νερά φτάνουν μέχρι το γόνατο- Κολυμπούσε αλεπού (βίντεο)

Ένα εντυπωσιακό περιστατικό κατέγραψε κάτοικος του Νιου Τζέρσεϊ, όταν εντόπισε μια αλεπού να κολυμπά μέσα στα νερά που είχαν κατακλύσει δρόμους και κατοικημένες περιοχές, μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σφοδρή καταιγίδα εξακολούθησε να προκαλεί προβλήματα και τη Δευτέρα σε περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ. Είχε προηγηθεί ένα Σαββατοκύριακο με μεγάλα ύψη βροχής, πολύ ισχυρούς ανέμους και επικίνδυνους κυματισμούς, που επηρέασαν αρκετές πολιτείες.

A neighborhood fox was spotted swimming through floodwater in Rumson, New Jersey, as a powerful nor’easter triggered intense flooding in coastal areas of New York and New Jersey. pic.twitter.com/n68LSrUuJL — CBS News (@CBSNews) September 28, 2026

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στις παράκτιες περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, όπου οι πλημμύρες είχαν λάβει μεγάλη έκταση. Σε ορισμένες γειτονιές, κάτοικοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν κανό για να μετακινηθούν, ενώ δίπλα τους βρίσκονταν σταθμευμένα αυτοκίνητα που είχαν σχεδόν καλυφθεί πλήρως από το νερό.

🚨 2–4 FEET OF WATER FLOODS SURF CITY, NJ 🌊







2–4 feet of water is flooding roadways and entering homes in Surf City, New Jersey, as coastal/storm-surge flooding from Manahawkin Bay continues pushing water into Long Beach Island. 🌊🏠🚗







📩 Licensing: [email protected]… pic.twitter.com/qxPQfhQ5YW — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) September 26, 2026

Από τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

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