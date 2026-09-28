Λιβάνης: "Τον αγαπούσα πάρα πολύ τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάποια πράγματα που μου είχε πει τα κρατάω σαν φυλαχτό"

Ο Γιώργος Λιβάνης βρέθηκε στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Mega και δεν έκρυψε την αγάπη που έτρεφε στο πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας πως έχει κρατήσει σαν φυλαχτό κάποια από τα λόγια του.

«Είμαι "μουδιασμένος" λόγω της απώλειας του Γιώργου. Οι καλλιτέχνες είμαστε ένα σώμα. Ο Γιώργος ήταν ένα μεγάλο μέρος του σώματος των καλλιτεχνών και έχω επηρεαστεί πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά

«Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Κάποια πράγματα που μου είχε πει, τα κρατάω σαν φυλαχτό. Είναι από τους 2-3 μεγάλους καλλιτέχνες που έχουμε στην Ελλάδα που μου έχουν πει σημαντικά πράγματα. Τεχνικά ζητήματα είναι. Μου είχε να βγάζω τραγούδια που μου αρέσουν εμένα πολύ και να μην με νοιάζει αν θα είμαι πρώτος ή δεύτερος. Με ξεάγχωσε από τη στιγμή που μου το είπε», πρόσθεσε.

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