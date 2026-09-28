Οικονομόπουλος: «Περνάω μια δύσκολη στιγμή, αλλά είμαι παρών και προσπαθώ»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του αποκάλυψε πως περνά μια δύσκολη προσωπική στιγμή και αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Θέλω να τραγουδήσω δυο τραγούδια του Γιώργου. Καμιά φορά να σε φωνάζουν με το μικρό σου όνομα είναι ωραίο, και να καταλαβαίνουν για ποιον μιλάς. Θέλω να αφιερώσω και τα δυο τραγούδια στον φίλο μου τον Γιώργο», είπε ο τραγουδιστής

«Ο Γιώργος και ο κάθε Γιώργος, είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες. Ο καθένας στην ψυχή του κουβαλάει κάτι. Όπως κι εγώ, έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, που δε θα το μοιραστώ ακόμα μαζί σας, αλλά κάποια στιγμή θα μάθετε ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είμαι εδώ, είμαι παρών και προσπαθώ», πρόσθεσε.

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