Θάνατος Μαζωνάκη: Χωρίς κάμερες το ιατρείο στην Καρνεάδου – Τι συνέβη με το αντίδοτο και την περίεργη φωτογραφία;

Νέα δεδομένα έρχονται στη δημοσιότητα, σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με το Star, στον χώρο δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει οπτική καταγραφή για όσα συνέβησαν το μοιραίο μεσημέρι. Το γεγονός αυτό φαίνεται πως γνώριζαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί όταν κλήθηκαν από τις Αρχές και έδωσαν τις δικές τους εκδοχές για τα περιστατικά.





Χωρίς κάμερες το ιατρείο της Καρνεάδου



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο γιατροί πέρασαν αρχικά το κατώφλι της Αστυνομίας ως μάρτυρες, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Εκείνη τη στιγμή, όπως αναφέρεται, γνώριζαν πως στα γραφεία τους δεν υπήρχε σύστημα καταγραφής που να δείχνει τι ακριβώς είχε συμβεί και ποια πρόσωπα βρίσκονταν στον χώρο.

Κατά συνέπεια, οι καταθέσεις τους δεν θα μπορούσαν να ελεγχθούν μέσω εικόνας από κάμερες.

Τι αναφέρει η νοσηλεύτρια για την παρουσία στο ιατρείο



Ένα ακόμη στοιχείο που έρχεται στο προσκήνιο αφορά την παρουσία, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει νοσηλεύτρια, μιας από τις κόρες των γιατρών στο ιατρείο μαζί με τον φίλο της κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Η ίδια, ωστόσο, δεν γνωρίζει αν τελικά η κόρη ήταν εκείνη που επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ ή αν η κλήση έγινε από τη γραμματέα, όπως έχει καταθέσει.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, έχει δηλώσει: «Δεν γνωρίζουμε πόσα άτομα εντέλει ήταν μέσα στο ιατρείο το επίμαχο χρονικό διάστημα, όπως και πριν από αυτό, και τι ακριβώς συνέβη μετά».

Η διαφορετική εικόνα για τη θεραπεία και τη μέθη



Η απουσία καμερών αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται, ωστόσο στο επίκεντρο βρίσκονται και όσα προκύπτουν από τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας, την οποία τελικά παραδέχθηκε στην απολογία της, συνομιλούσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι εκείνος ήταν λειτουργικός.

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, καθώς κάνει λόγο για χορήγηση μέθης, ενώ αναφέρει πως ζητήθηκε και αντίδοτο.

Παράλληλα, η φωτογραφία που είχε σταλεί στον υπνοθεραπευτή δείχνει τον τραγουδιστή με κλειστά μάτια. Έτσι, τίθεται το ερώτημα πώς ήταν δυνατόν να συνομιλεί η γιατρός με τον Γιώργο Μαζωνάκη, εφόσον του είχε χορηγηθεί μέθη;





Τι υποστήριζε η γιατρός για την πλασμαφαίρεση



Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός, τόσο στην πρώτη της κατάθεση όσο και σε όσα φέρεται να έλεγε στους πελάτες της, υποστήριζε ότι η πλασμαφαίρεση δεν προκαλεί παρενέργειες και δεν έχει αντενδείξεις.

Η εξέλιξη της υπόθεσης και ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έφεραν στο προσκήνιο τα ζητήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι δεν τηρούνταν κάποιο πρωτόκολλο και ότι τον χειρισμό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης είχε αποκλειστικά η ίδια η γιατρός.

«Δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να τηρείται κάποιο πρωτόκολλο. Η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες», ανέφερε η 56χρονη νοσηλεύτρια, σύμφωνα με το Star.

Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη για την υδροθεραπεία



Σε μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη προς τη γιατρό, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να έχει συμφωνήσει μόνο για την υδροθεραπεία.

Το συγκεκριμένο στοιχείο δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το πώς τελικά προχώρησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Σημειώνεται επίσης ότι δεν υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του Γιώργου Μαζωνάκη για την πλασμαφαίρεση, κάτι που, όπως αναφέρεται, παραδέχεται και η ίδια η γιατρός.

Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται το ερώτημα εάν είχε ενημερωθεί ο τραγουδιστής για το πόσο επικίνδυνη ήταν η συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο απινιδωτής που δεν λειτούργησε και το τηλεφώνημα λίγο πριν τον θάνατο﻿



Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο επιχειρηματίας που είχε προμηθεύσει το ιατρείο της Καρνεάδου με απινιδωτή το 2022 υποστηρίζει ότι η συσκευή παρέμενε για τέσσερα χρόνια χωρίς ενεργή μπαταρία.

Την ίδια στιγμή, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή κάνει λόγο για εγκληματικές ευθύνες, ενώ σύμφωνα με τον υπεύθυνο της εταιρείας που είχε προμηθεύσει τον απινιδωτή, η προφυλακισμένη γιατρός και οι συνεργάτες της αναζητούσαν οδηγίες την κρίσιμη στιγμή για να θέσουν τη συσκευή σε λειτουργία.

Ο απινιδωτής παρέμενε με την μπαταρία στο κουτί



Η αγορά του απινιδωτή πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2022. Ο επιχειρηματίας Γ. Αδαμόπουλος αναφέρει ότι δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα από το ιατρείο στις 16:26 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως περιγράφει, αρχικά επικοινώνησε μαζί του η νοσηλεύτρια με την οποία είχε συνήθως επαφές και στη συνέχεια άκουσε τη φωνή της γιατρού Γάκα.

Όταν ρώτησε εάν ο απινιδωτής είχε ενεργοποιηθεί, πήρε την απάντηση ότι είχε πατηθεί το «On», όμως η συσκευή δεν λειτουργούσε. Στη συνέχεια ρώτησε εάν η μπαταρία βρισκόταν μέσα στη συσκευή και ενημερώθηκε ότι μόλις την είχαν τοποθετήσει.

Όπως του είπαν, η μπαταρία παρέμενε στο κουτί από την ημέρα που είχαν παραλάβει τον απινιδωτή. Ο επιχειρηματίας, όπως αναφέρει, τους επισήμανε ότι δεν μπορούσε να είναι βέβαιος πως η συσκευή θα λειτουργούσε έπειτα από τόσο μεγάλο διάστημα, αλλά τους ζήτησε να δοκιμάσουν.

Η τηλεφωνική επικοινωνία την κρίσιμη ώρα



Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γ. Αδαμόπουλος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος δεν του γνωστοποιήθηκε πως υπήρχε ασθενής στο ιατρείο.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με τον ίδιο, η τηλεφωνική συνομιλία τέθηκε σε ανοιχτή ακρόαση και αντιλήφθηκε ότι στον χώρο υπήρχε ένταση.

Στο τέλος της επικοινωνίας, όπως περιγράφει, άκουσε και ανδρική φωνή να λέει: «Εντάξει, κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε».

«Μια αλλαγή μπαταρίας μπορεί να είχε σώσει τη ζωή του»



Για σοβαρές ευθύνες των εμπλεκομένων αναφορικά με τον απινιδωτή έκανε λόγο ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Είναι εγκληματικό. Αφαίρεσαν μια ανθρώπινη ζωή και μάλιστα με δόλο, ενδεχόμενο, αλλά δεν παύει να είναι δόλος. Σκεφτείτε ότι μια αλλαγή μπαταρίας μπορεί να είχε σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη», δήλωσε.

Τι ανέφερε ο υπνοθεραπευτής για την τελευταία συνάντηση



Παράλληλα, νέα στοιχεία προκύπτουν από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομνιανού.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ, είχε συναντηθεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη μία ημέρα πριν από τον θάνατό του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο τραγουδιστής φέρεται να του εξέφρασε την επιθυμία να αλλάξει τον τρόπο ζωής του.

«Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: “Νάσο, βοήθα με”. Η κίνηση αυτή με συγκίνησε, γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτόν. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον», υποστήριξε.

Οι ερωτήσεις για την πλασμαφαίρεση



Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης ζητούσε απαντήσεις σχετικά με την πλασμαφαίρεση που επρόκειτο να πραγματοποιήσει την επόμενη ημέρα.

Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τη γιατρό. Εκείνη φέρεται να τους διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η γιατρός ανέφερε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας και το κόστος της διαδικασίας.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων



Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία η πορεία των ερευνών.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων αναμένεται να φωτίσει περαιτέρω τις επικοινωνίες και ενδέχεται να φέρει στο κάδρο και νέα πρόσωπα.

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