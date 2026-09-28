Ρεύμα: Έρχεται «Τειρεσίας» για τους απλήρωτους λογαριασμούς

"Τειρεσία" για όσους αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματοςκαι μετακινούνται σε άλλο πάροχο σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από διαβούλευση με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και τους παρόχους, τροποποιεί τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών, την προστασία των συνεπών καταναλωτών και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην τρίτη ειδοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ από τον πάροχο για οφειλές, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει εταιρεία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής.

Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΕΔΔΗΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του, με εξόφληση ή διακανονισμό.

Στα 2,9 δισ. ευρώ οι οφειλές

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΡΑΑΕΥ για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους προμηθευτές ενέργειας από νοικοκυριά και μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις διαμορφώθηκε το 2025 σε περίπου 2,98 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου τα μισά, 1,53 δισ., είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η είσπραξη του χρέους καθίσταται δυσχερής, αφού ο καταναλωτής αλλάζοντας πάροχο έχει διασφαλίσει πως δεν θα του κόψουν το ρεύμα.

Έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί καταναλωτές, κυρίως μικρές επιχειρήσεις, αλλάζουν συστηματικά πάροχο, αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς στον προηγούμενο.

Ο ηθικός κίνδυνος που προκύπτει από αυτές τις πρακτικές είναι η μία συνέπεια. Η άλλη είναι πως ένα μέρος αυτών των απλήρωτων λογαριασμών το πληρώνουν τελικά οι συνεπείς, αφού οι επισφάλειες επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τιμής του ρεύματος.

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