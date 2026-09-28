Τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος επί τάπητος – Την Τετάρτη οι αποφάσεις στο υπουργικό συμβούλιο

Η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη σήμερα, ανοίγει το δρόμο για την οριστικοποίηση των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ενέργειας, που έχει γίνει εφιάλτης για τα νοικοκυριά.

Στο υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης 30/9 θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, την ώρα που το θέμα του ενεργειακού κόστους πιέζει πολλαπλά την κυβέρνηση.

Καταρχάς, απειλεί με νέες πληθωριστικές πιέσεις την οικονομία και διάχυση των αυξήσεων σε όλη την αλυσίδα προϊόντων και υπηρεσιών, σε μια συγκυρία όπου για μεγάλο χρονικό διάστημα οι πολίτες αναφέρουν την ακρίβεια ως το βασικό πρόβλημα της καθημερινότητας. Στη χθεσινή εβδομαδιαία ανάρτησή του ο πρωθυπουργός επιδίωξε να εκπέμψει μήνυμα ότι η κυβέρνηση αφουγκράζεται αυτή την αγωνία.

«Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων, όμως, είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθού», ανέφερε.

Το δεύτερο μέτωπο πίεσης προς την κυβέρνηση με αιχμή το κόστος ενέργειας προέρχεται από σύσσωμη την αντιπολίτευση, που προτείνει μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και περισσότερα μέτρα ενίσχυσης για τους πολίτες, κατηγορώντας την για σύμπλευση με επιχειρηματικά συμφέροντα και αναλγησία για τον έλληνα πολίτη.

Σε αυτές τις φωνές προστίθεται η πίεση από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι ήδη εισπράττουν από την εκλογική βάση μηνύματα δυσαρέσκειας και αγωνίας ενόψει του χειμώνα και του κόστους θέρμανσης που θα προστεθεί στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Κάποιοι δημόσια και πολλοί περισσότεροι - σύμφωνα με πληροφορίες - ιδιωτικά, ζητούν επίσης παρεμβάσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ώστε να μπορούν να πουν στους ψηφοφόρους τους ότι εξαντλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια. Μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες πύκνωσαν οι πληροφορίες ότι κυβερνητικοί βουλευτές κινούνται σε αναζήτηση υπογραφών για να καταθέσουν και σχετική ερώτηση στη βουλή.

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