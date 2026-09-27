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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για Τουρκία: Διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας

Μητσοτάκης
clock 11:29 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην παρουσία του στη Νέα Υόρκη και τον Σαν Φρανσίσκο αναφέρθηκε κατά την εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ έστειλε για ακόμη μία φορά μηνύματα προς την Τουρκία.

Όπως γράφει στην ανάρτησή του, «με την Τουρκία, είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Άλλωστε, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Επανέλαβα κατά την ομιλία μου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της διαφοράς μας είναι το Διεθνές Δίκαιο. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

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