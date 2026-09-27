Μπάσκετ: ΟΦΗ και Ρέθυμνο στον τελικό του 3ου τουρνουά “Νίκος Τούλης”

Με δύο παιχνίδια γεμάτα ένταση και δυνατές μονομαχίες, άνοιξε στο Κλειστό του Λίντο η αυλαία του 3ου Τουρνουά «Νίκος Τούλης».

Το τουρνουά προσέλκυσε από την πρώτη ημέρα το ενδιαφέρον του Ηρακλειώτικου κοινού, που έδωσε το «παρών» στις εξέδρες του Λίντο, παρακολουθώντας την προσπάθεια των τεσσάρων ομάδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Εκεί ήταν και όλοι οι φίλοι του Νίκου Τούλη, τιμώντας με την παρουσία τους τη μνήμη και την προσφορά του.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Ηράκλειο ΟΑΑ και τους Φίλους του Νίκου Τούλη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και την ΕΚΑΣΚ, με την υποστήριξη του ΠΣΑΤ, του ΣΒΕΚΗ και του ΕΑΚΗ.

Οι δύο αναμετρήσεις προσέφεραν δυνατές μονομαχίες, με το Ρέθυμνο και τον ΟΦΗ να εξασφαλίζουν την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (20:30). Πρόκειται για ένα παιχνίδι που αποτελεί πρόγευση του κρητικού ντέρμπι που θα παρακολουθήσουμε τη φετινή σεζόν στη National League 2.



Νωρίτερα, στις 18:00, ο μικρός τελικός θα έχει «άρωμα» ΕΚΑΣΚ, με το “Ηράκλειο” ΟΑΑ να αντιμετωπίζει τον Εργοτέλη.

Η δεύτερη και τελευταία ημέρα του τουρνουά θα ανοίξει με την αναμέτρηση των Βετεράνων του “Ηράκλειο” ΟΑΑ απέναντι στον Σ.ΒΕ.Κ.Η., ολοκληρώνοντας ένα διήμερο αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου Τούλη.

Τα χθεσινά αποτελέσματα και το σημερινό πρόγραμμα:

Εργοτέλης – Ρέθυμνο 53-77

Ηράκλειο – ΟΦΗ 60-73

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου



17:00, Βετεράνοι Ηράκλειο – Σ.ΒΕ.Κ.Η.



18:00, Εργοτέλης – Ηράκλειο



20:00, Απονομές



20:30, Ρέθυμνο-ΟΦΗ