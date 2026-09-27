Μπάσκετ: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στη... μάχη για το Super Cup

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διεκδικούν απόψε (27/9, 20:00) τον πρώτο τίτλο της σεζόν, καθώς τίθενται αντιμέτωποι στο κλειστό του Περιστερίου, στον τελικό του Stoiximan Super Cup.

Οι Ερυθρόλευκοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για τον τελικό επικρατώντας της ΑΕΚ με 93-80 στον ημιτελικό. Από την άλλη, ο Δικέφαλος του Βορρά πήρε την πρόκριση έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Τσέντι Όσμαν να διαμορφώνει με buzzer beater το τελικό 84-82.

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε στον ημιτελικό χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην εξάδα των ξένων. Ο Σέρβος σέντερ αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού τις προηγούμενες ημέρες και ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του. Ο Τζόουνς θα παραμείνει δεδομένα εκτός και στον τελικό, ενώ μένει να φανεί εάν ο Μιλουτίνοφ θα επιστρέψει στη 12άδα αντί κάποιου άλλου ξένου ή αν ο Έλληνας τεχνικός θα διατηρήσει τις ίδιες επιλογές.

Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Αντρέα Τρινκιέρι επέλεξε για την εξάδα των ξένων τους Μπριν Ταϊρί, Τζέντι Όσμαν, Κάιλ Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φόστερ και Μπεν Μουρ, αφήνοντας εκτός τους ΡάιΚουαν Γκρέι και Κλίφορντ Ομορούγι. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο Ιταλός τεχνικός να διατηρήσει την ίδια 12άδα και στον τελικό.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν την τελική εξάδα των ξένων τους τρεις ώρες πριν από το τζάμπολ. Ως εκ τούτου, οι οριστικές επιλογές για τον αποψινό τελικό θα πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι τις 17:00.