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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σέντρα στην Κρήτη για την Γ’ Εθνική

ποα-εργοτελησ
clock 10:35 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ώρα της σέντρας στη Γ΄ Εθνική έφτασε. Σήμερα στις 16:00 οι ομάδες της Κρήτης μπαίνουν στο πρωτάθλημα στον 10ο όμιλο και τα περισσότερα βλέμματα είναι στραμμένα σε Ατσαλένιο και Χερσόνησο για τις αναμετρήσεις ΠΟΑ-Εργοτέλης και Χερσόνησος-Χανιά.

Ο ΠΟΑ είναι έτοιμος για το ντέρμπι στην έδρα του και στοχεύει ξεκίνημα με νίκη.

Λίγο πριν την σέντρα μάλιστα οι «πράσινοι» έκλεισαν μια ακόμα σημαντική μεταγραφή με την απόκτηση-επιστροφή  του Μπάμπη Δαμιανάκη.Ο έμπειρος αμυντικός θα φορέσει ξανά την φανέλα του ΠΟΑ μετά από ένα εξάμηνο στη Χερσόνησο.

Η 1η αγωνιστική

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου (16:00)

Επισκοπή – Νεάπολη

Χερσόνησος – Χανιά

ΠΟΑ – Εργοτέλης

ΑΟΑΝ – Τυμπάκι

Πλατανιάς – Πανακρωτηριακός

Γιούχτας – Ρεθυμνιακός

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