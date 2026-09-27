Σέντρα στην Κρήτη για την Γ’ Εθνική

Η ώρα της σέντρας στη Γ΄ Εθνική έφτασε. Σήμερα στις 16:00 οι ομάδες της Κρήτης μπαίνουν στο πρωτάθλημα στον 10ο όμιλο και τα περισσότερα βλέμματα είναι στραμμένα σε Ατσαλένιο και Χερσόνησο για τις αναμετρήσεις ΠΟΑ-Εργοτέλης και Χερσόνησος-Χανιά.

Ο ΠΟΑ είναι έτοιμος για το ντέρμπι στην έδρα του και στοχεύει ξεκίνημα με νίκη.

Λίγο πριν την σέντρα μάλιστα οι «πράσινοι» έκλεισαν μια ακόμα σημαντική μεταγραφή με την απόκτηση-επιστροφή του Μπάμπη Δαμιανάκη.Ο έμπειρος αμυντικός θα φορέσει ξανά την φανέλα του ΠΟΑ μετά από ένα εξάμηνο στη Χερσόνησο.

Η 1η αγωνιστική



Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου (16:00)



Επισκοπή – Νεάπολη



Χερσόνησος – Χανιά



ΠΟΑ – Εργοτέλης



ΑΟΑΝ – Τυμπάκι



Πλατανιάς – Πανακρωτηριακός



Γιούχτας – Ρεθυμνιακός